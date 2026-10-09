Un Suisse s’offre trente ans sans soucis financiers
Deux veinards viennent de remporter le gros lot de l’EuroDreams : une rente de 22 222 francs par mois, versée pendant 30 ans. Parmi eux, un Suisse, qui n’aura plus besoin de compter ses épinards pour y mettre du beurre.
Deux personnes chanceuses ont décroché le gros lot à l'Eurodreams jeudi soir. Elles ont gagné une rente mensuelle de 22 222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 6, 13, 20, 27, 35 et 38, ainsi que le numéro spécial «dream» 4.
Un des deux gagnants a validé son billet en Suisse, a précisé la Loterie romande dans un communiqué. Huit pays européens proposent ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.
Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir. (sda/ats/svp)
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