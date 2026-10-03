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Genève: une manifestation contre Israël réunit 1500 personnes

Une manifestation contre Israël réunit 1500 personnes à Genève

1500 personnes ont manifesté samedi à Genève en soutien à la Palestine. Elles ont notamment demandé des sanctions suisses contre Israël.
Environ 1500 personnes se sont rassemblées à Genève pour protester contre Israël.Keystone
Une manifestation contre Israël a rassemblé 1500 personnes samedi à Genève. De nombreuses revendications ont été émises à l'encontre de l'Etat hébreu et de la Suisse.
03.10.2026, 18:5003.10.2026, 18:50

Samedi, 1500 personnes se sont rassemblées à Genève pour manifester contre Israël, près de trois ans après le massacre du 7 octobre subi par l'Etat hébreu avant de rétorquer par une campagne militaire à Gaza. Réunis par le Collectif Urgence Palestine, les manifestants ont dénoncé un «nettoyage ethnique» dans les territoires palestiniens contre lequel l'ONU a mis en garde à plusieurs reprises.

Le cortège prévu dès 14 heures a finalement démarré en retard, vers 14 heures 50. Tout s'est déroulé dans le calme, selon une porte-parole de la police genevoise.

De nombreuses revendications

Les participants ont aussi dénoncé le recours à la famine comme arme de guerre et les nombreuses victimes et blessés dans la bande de Gaza. Mais l'attitude des colons en Cisjordanie, condamnée il y a quelques jours par la Suisse, a été également épinglée.

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Les manifestants considèrent que Berne a fait preuve d'inaction ces trois dernières années ou a même soutenu l'Etat hébreu. Ils demandent la rupture de toute relation commerciale, académique et culturelle avec Israël, de même que l'arrêt de toute collaboration militaire alors que la Suisse a conclu un contrat d'armement pour des drones avec ce pays.

Au cas où le premier ministre Benjamin Netanyahu ou l'ex-ministre de la défense Yoav Gallant devaient venir sur le territoire suisse, ils souhaitent leur arrestation conformément au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI). Berne a toujours répété que les dirigeants ne seront pas inquiétés s'ils se rendent en Suisse pour des négociations. (btr/ats)

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