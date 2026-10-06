Image d'illustration: des mineurs en Tanzanie, en janvier 2002. Getty Images

La mort de deux mineurs embarrasse une raffinerie d’or romande

Un procès inédit va s'ouvrir à Londres. Les familles de deux mineurs décédés en Tanzanie portent plainte contre l'une des plus grandes organisations aurifères au monde. Les ramifications remontent jusqu'à Genève. Explications.

Pascal Michel Suivez-moi

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La dernière grande apparition de la raffinerie genevoise d'or MKS-PAMP s'est faite à la Maison-Blanche. Souvenez-vous: en novembre 2025, l'équipe suisse a présenté à Donald Trump une barre d'or de 1 kilogramme et une Rolex. Assis devant le président américain se trouvait également Marwan Shakarchi, le directeur du groupe.

Les membres de la raffinerie genevoise à la Maison-Blanche aux côtés de Donald Trump, en novembre 2025. Image: MSC; ROLEX; PARTNERS GROUP; MERCURIA; RICHEMONT; MKS PAMP

Mercredi 7 octobre, l'entreprise – l'une des principales raffineries en Romandie – sera à nouveau sous les feux des projecteurs. Cette fois-ci, le rendez-vous aura lieu à la Haute Cour de justice de Londres. MKS-PAMP ne figure pas sur le banc des accusés. Néanmoins, l'une de ses filiales joue un rôle important dans un procès inédit concernant la plus importante organisation aurifère au monde, la London Bullion Market Association (LBMA). Il faudra déterminer si elle aurait pu empêcher la mort de deux mineurs en Tanzanie.

Que s'est-il passé?

Les événements se sont déroulés en Tanzanie, dans la région de Mara. Le groupe minier canadien Barrick y exploite une mine d'or en association avec le gouvernement tanzanien, considérée comme un terrain à haut risque. De violents conflits éclatent régulièrement.

En effet, de nombreux habitants de la région prospectent de l'or sur le site minier. Cette pratique était déjà monnaie courante avant l'arrivée du groupe canadien. Désormais, ces expéditions sont illégales – en théorie. En pratique, les policiers ou les ouvriers de la mine laissent les prospecteurs entrer sur le site contre rémunération.

Le 1er juillet 2019, la police s'est toutefois montrée moins indulgente. Ce soir-là, Asha* (prénom d'emprunt), un mineur de 23 ans, est entré dans la mine pour chercher des restes d'or. A 22 heures, les autorités interviennent pour le chasser. Elles tirent dans la foule et utilisent du gaz lacrymogène.

Asha a pu s'enfuir, mais les policiers l'ont poursuivi. Lorsqu'ils l'ont appréhendé, ils l'ont brutalement maltraité et blessé par balle. Le jeune homme est décédé des suites de ses blessures. Emmanuel*, 23 ans, a connu le même destin. En décembre 2019, les forces de l'ordre lui ont tiré dans le dos alors qu'il cherchait de l'or.

Les décès auraient-ils pu être empêchés ?

Quel lien existe-t-il entre les deux décès, l'organisation aurifère la plus importante au monde et la Suisse? Les relations sont nombreuses, selon les plaignants. Les familles des victimes soutiennent, avec l'aide d'un cabinet d'avocats renommé, que la LBMA aurait pu empêcher ces morts.

Ils estiment que l'organisation n'aurait plus dû attribuer son label qualité Good Delivery à la raffinerie qui traite l'or provenant de Mara. Les exploitants miniers n'auraient ainsi plus pu commercialiser leurs produits. La pression sur les entreprises aurait été telle que les violences auraient probablement cessé.

Cependant, puisque la LBMA a maintenu la certification, les familles des victimes exigent maintenant des dommages et intérêts.

Et Genève dans tout ça?

Le groupe genevois MKS-PAMP joue un rôle central dans cet argumentaire. MMTC-PAMP, une fusion de l'entreprise genevoise et d'une entreprise publique indienne, traite de l'or provenant de la mine en Tanzanie depuis 2013. L'entreprise est certifiée par le fameux label Good Delivery. Ce dernier permet d'assurer que l'or répond à des exigences de poids ou de pureté, et comprend également des vérifications concernant les violations des droits humains.

Selon la plainte, grâce à l'aval de la LBMA, de l'or provenant de Mara et raffiné en Inde est arrivé sur le marché mondial, même après les incidents de 2019. Les plaignants estiment que la LBMA aurait dû retirer le label au consortium suisso-indien. Ou du moins, menacer de le faire.

Les enjeux pour LBMA, une institution réputée datant du XVIIe siècle, sont énormes. Son label de qualité est reconnu mondialement. Et, surtout, il fait office de passeport vers la place commerciale aurifère londonienne. Seuls ceux qui possèdent le sceau peuvent y participer. Chaque semaine, de l'or d'une valeur estimée à 230 milliards de dollars y est échangé.

Vague de procès

Si les plaignants remportent le procès, l'existence de la LBMA serait menacée. Une vague de procès pourrait suivre, car toute personne qui a subi des dommages dans une mine pourrait saisir la justice. Et ce, même si l'institution ne certifie que les raffineries et non les mines. 30 personnes se seraient déjà manifestées, selon le cabinet d'avocats britannique Leigh Day. Leurs demandes sont mises en attente jusqu'à la fin de l'affaire en cours.

De son côté, la LBMA se défend en déclarant qu'elle n'est pas responsable d'événements qui se sont produits dans une mine située à des milliers de kilomètres. Elle conteste également que le retrait du label Good Delivery aurait pu empêcher les décès des jeunes hommes.

Autres ramifications à Genève

La raffinerie suisso-indienne MMTC-PAMP suit les directives de la LBMA. Ces dernières, mises en place par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), assurent des chaînes d'approvisionnement responsables et identifient les minéraux qui génèrent des conflits. Elles sont contrôlées annuellement par un organisme indépendant – la société EY à Genève, selon la plainte.

En 2020, MMTC-PAMP a mandaté une firme de conseil indépendante pour vérifier la situation dans la mine tanzanienne. Des mesures ont été préconisées. Des améliorations ont été observées, mais la violence policière reste un problème. La raffinerie a promis d'agir et continue de s'approvisionner en or là-bas. La LBMA a salué cette approche et maintenu MMTC-PAMP sur la liste Good Delivery.

Le procès à Londres durera jusqu'au 20 novembre. Il devrait attirer l'attention au-delà du monde de l'or, car il concerne la question de la responsabilité des labels de matières premières et leur rôle dans les violations des droits humains. De telles certifications existent aussi dans l'industrie du cacao, de l'huile de palme ou du café.