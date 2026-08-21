Des arbres peuvent tomber à tout moment dans le Jura

Toutes les régions du Jura sont touchées par le dépérissement des arbres. Le retour de la pluie ne suffira pas à éliminer les dangers.

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Les dégâts liés à la sécheresse et aux fortes chaleurs sont visibles dans toutes les forêts du canton du Jura. De très nombreux arbres sont desséchés et peuvent rompre à tout moment sous leur propre poids, a mis en garde vendredi l'Office jurassien de l'environnement qui appelle à la plus grande prudence lors des déplacements en forêt.

Après plusieurs semaines marquées par un important déficit de précipitations et des températures élevées, l’état des forêts s’est fortement dégradé, relève l'Office jurassien de l'environnement. Des dégâts supérieurs à ceux de 2019 sont même attendus dans les semaines et mois à venir, mobilisant déjà l’ensemble du service forestier.

Des hêtres desséchés au Mont-de-Cœuve, dans le canton du Jura, le 29 juillet 2026. La forêt jurassienne souffre durement de la sécheresse. Image: KEYSTONE

Les dégâts ne concernent plus seulement des arbres isolés, ils sont visibles à grande échelle et dans toutes les régions du canton. Les conséquences de cet épisode ne s’arrêteront pas avec le retour des pluies. Les arbres affaiblis ou dépérissants resteront vulnérables et les effets de la sécheresse pourraient se manifester durant plusieurs années.

Cette situation représente également un danger accru pour les personnes qui fréquentent les forêts. Des branches sèches, des parties de couronnes et, dans certains cas, des arbres entiers peuvent tomber, constate l'Office de l'environnement. Des sentiers et des infrastructures pourraient être fermés à titre préventif. (jah/ats)