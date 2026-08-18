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La sécheresse rend la forêt suisse dangereuse, la Suva alerte

Des menaces «imprévisibles» sont apparues dans les forêts suisses

Il est actuellement dangereux de se rendre dans les forêts suisses: en raison de la sécheresse, des branches et des cimes d’arbres risquent de tomber spontanément.
18.08.2026, 15:0418.08.2026, 15:08
Die duerre Baumkrone einer Rotbuchen (mitte) im Wald oberhalb von Grenchen, fotografiert am Dienstag, 11. August 2026. (KEYSTONE/Christian Beutler)
La sécheresse a considérablement accru le risque sécuritaire en forêt. Ici, une photo prise ce 11 août.Keystone
Martin Messmer

Les spécialistes sécurité de la Suva reçoivent de plus en plus de signalements de branches, voire de cimes entières, qui se détachent spontanément, notamment dans les forêts du Plateau et de l’Arc jurassien. L’assurance-accidents précise ceci dans un communiqué:

«Ces ruptures spontanées touchent surtout les hêtres et d’autres feuillus»

La sécheresse persistante en est la cause en faisant perdre aux branches et à certaines parties des cimes leur stabilité, au point qu’elles peuvent parfois se rompre sans aucune intervention extérieure. Le danger est d’autant plus insidieux et «imprévisible» que beaucoup d’arbres concernés paraissent en bonne santé et que le risque n’est donc pas visible. Pour les personnes qui fréquentent la forêt, notamment les randonneurs, les cyclistes ou les promeneurs, la Suva donne les conseils suivants:

  • Respecter les avertissements et les interdictions d’accès.
  • Ne pas rester inutilement longtemps sous de grands arbres ou des arbres qui semblent endommagés.
  • En cas de vent fort, reporter si possible sa sortie en forêt.
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Les personnes travaillant dans le secteur forestier sont elles aussi particulièrement exposées, prévient la Suva. «La sécheresse modifie considérablement les risques en forêt, y compris pour les professionnels expérimentés. Toute personne qui travaille actuellement en forêt doit avoir conscience de cette situation exceptionnelle et tenir compte des dangers supplémentaires», explique Urs Limacher, responsable de l’équipe Forêt à la Suva.

Dans la mesure du possible, il convient donc de recourir à des procédés fortement mécanisés ou à des méthodes telles que «l’abattage à distance». A l’intention des entreprises forestières, la Suva a publié la fiche «Sécurité du travail en forêt: éviter les accidents» et donne les conseils suivants:

  • Lors de la planification et de l’exécution des travaux forestiers, tenir systématiquement compte du risque de rupture spontanée de branches ou de parties de la cime.
  • Lors des travaux d’abattage, examiner avec une attention particulière la cime, la forme du tronc, les alentours et le couloir d’abattage.
  • Dans la mesure du possible, utiliser des procédés techniques qui réduisent au minimum le temps passé dans la zone dangereuse.
  • Pendant la période de sécheresse actuelle, la Suva recommande aux personnes qui pratiquent l’exploitation du bois à titre amateur ou semi-professionnel de renoncer aux travaux de récolte du bois.

(trad. hun)

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