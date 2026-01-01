Voici combien de victimes ont été accueillies dans les hôpitaux suisses
Pas moins de 22 victimes brûlées graves dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana sont actuellement traitées au CHUV. Egalement spécialisé dans ce type de blessures, l'hôpital universitaire de Zurich en accueille pour l'heure plus d'une douzaine. Six patients se trouvent aux HUG.
La CHUV a fait le plein
Les victimes ont été transportées à Lausanne par hélicoptère, notamment ceux de la Rega. Elles sont prises en charge au Centre romand des brûlés au CHUV et dans les unités de soins critiques adultes et enfants, a précisé jeudi une porte-parole de l'établissement vaudois à Keystone-ATS.
Pour l'heure, tous les patients prévus ont été pris en charge et aucun autre blessé ne devrait arriver au CHUV dans les prochaines heures. Des transferts depuis d'autres hôpitaux sont toutefois encore possibles.
Dans le 12h30 de la RTS,, la directrice du CHUV Claire Charmet détaille:
Pour l'heure, les urgences adultes et enfants fonctionnent de façon normale et les patients peuvent se présenter au CHUV s'ils en ont besoin. La directrice explique:
Claire Charmet détaille encore:
Il est trop tôt à l'heure actuelle pour se prononcer sur la gravité des blessures, souligne la directrice. Les patients sont en cours d'évaluation par les médecins.
Les blessés envoyés dans toute la Suisse
Le centre de tri en Valais a effectué un premier tri des patients. En fonction du niveau de gravité et du type d'atteinte, ils ont ensuite été répartis dans les centres qui disposaient des ressources nécessaires.
Pour les proches des victimes, la helpline du canton du Valais reste la première source d'informations. Dès confirmation qu'un patient est au CHUV, un dispositif d'accueil est à disposition des familles, où celles-ci peuvent aussi bénéficier d'un soutien psychologique.
Des victimes sont acheminées à Zurich
A l'hôpital universitaire de Zurich, d'autres victimes devraient venir s'ajouter à la douzaine actuellement traitée. Les hélicoptères de sauvetage continuent d'acheminer de nouveaux blessés de Crans-Montana, a déclaré un porte-parole à Keystone-ATS.
A Sion, le plan catastrophe a été activé
L'hôpital de Sion, qui accueille la majorité des victimes, a activé le plan catastrophe. Les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) sont également mobilisés. Ils accueillent pour l'heure 6 patients, dont 4 ont été héliportés et 2 transportés par ambulance, indique une porte-parole à Keystone-ATS.
Elle précise que les HUG ont transféré des médicaments au CHUV dans la nuit. Des ambulances ont également été envoyées en Valais. (joe/ats)