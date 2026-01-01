Voici combien de victimes ont été accueillies dans les hôpitaux suisses

assez ensoleillé
Crans-Montana: Voici combien de victimes ont été accueillies dans les hôpitaux

epa12620172 Police officers stand near the site where a fire broke out at Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year&#039;s Eve, in Crans-Montana, Switzerlan ...
A Crans-Montana, la police a bouclé la zone dès son intervention.Keystone

Les personnes brûlées dans l'incendie du Constellation ont été conduites dans différents centres hospitaliers de Suisse, en grande partie au CHUV de Lausanne.
01.01.2026, 14:2901.01.2026, 14:39

Pas moins de 22 victimes brûlées graves dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana sont actuellement traitées au CHUV. Egalement spécialisé dans ce type de blessures, l'hôpital universitaire de Zurich en accueille pour l'heure plus d'une douzaine. Six patients se trouvent aux HUG.

Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana

La CHUV a fait le plein

Les victimes ont été transportées à Lausanne par hélicoptère, notamment ceux de la Rega. Elles sont prises en charge au Centre romand des brûlés au CHUV et dans les unités de soins critiques adultes et enfants, a précisé jeudi une porte-parole de l'établissement vaudois à Keystone-ATS.

Pour l'heure, tous les patients prévus ont été pris en charge et aucun autre blessé ne devrait arriver au CHUV dans les prochaines heures. Des transferts depuis d'autres hôpitaux sont toutefois encore possibles.

Dans le 12h30 de la RTS,, la directrice du CHUV Claire Charmet détaille:

«Nous avons été avertis par le Valais avant l'arrivée des patients et avons dû opérer des mutations pour faire de la place. Nous avons mobilisé des équipes supplémentaires et mis en place un dispositif de crise.»

Pour l'heure, les urgences adultes et enfants fonctionnent de façon normale et les patients peuvent se présenter au CHUV s'ils en ont besoin. La directrice explique:

«Concernant le reste de l'hôpital, nous avons mobilisé toutes les places critiques dont on pouvait disposer»

Claire Charmet détaille encore:

«Nous ferons un bilan dans les prochaines 24 heures pour savoir combien de temps on tient, pour voir si les patients restent là, si certains patients étrangers peuvent être transférés dans un centre de grands brûlés dans leur pays d'origine, ou si nous devons redimensionner le dispositif du CHUV.»

Il est trop tôt à l'heure actuelle pour se prononcer sur la gravité des blessures, souligne la directrice. Les patients sont en cours d'évaluation par les médecins.

Les blessés envoyés dans toute la Suisse

Le centre de tri en Valais a effectué un premier tri des patients. En fonction du niveau de gravité et du type d'atteinte, ils ont ensuite été répartis dans les centres qui disposaient des ressources nécessaires.

Pour les proches des victimes, la helpline du canton du Valais reste la première source d'informations. Dès confirmation qu'un patient est au CHUV, un dispositif d'accueil est à disposition des familles, où celles-ci peuvent aussi bénéficier d'un soutien psychologique.

Des victimes sont acheminées à Zurich

A l'hôpital universitaire de Zurich, d'autres victimes devraient venir s'ajouter à la douzaine actuellement traitée. Les hélicoptères de sauvetage continuent d'acheminer de nouveaux blessés de Crans-Montana, a déclaré un porte-parole à Keystone-ATS.

A Sion, le plan catastrophe a été activé

L'hôpital de Sion, qui accueille la majorité des victimes, a activé le plan catastrophe. Les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) sont également mobilisés. Ils accueillent pour l'heure 6 patients, dont 4 ont été héliportés et 2 transportés par ambulance, indique une porte-parole à Keystone-ATS.

Elle précise que les HUG ont transféré des médicaments au CHUV dans la nuit. Des ambulances ont également été envoyées en Valais. (joe/ats)

