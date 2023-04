Cette présentatrice météo romande n'est pas humaine

Vidéo: watson

Cette présentatrice télé romande n'est pas humaine

Voici Jade. C'est une IA, et elle présente la météo aux Romands en direct sur la chaîne M Le Média.

La première IA débarque sur les écrans de Suisse romande sous les traits...d'une présentatrice météo. Bien qu'elle ait l'air plus vraie que nature, la pétillante brunette aux yeux noisette nommée Jade n'est pas humaine. Il s'agit d'un avatar féminin créé de toutes pièces, et qui nous entretient sur les états du ciel depuis le 3 avril sur la chaîne M Le Média.

Un joli coup de pub pour ce jeune média romand qui a éclos en 2022, et qui, selon ses mots, s’inscrit dans la «complémentarité des modes de consommations des médias et des technologies de diffusion». Or, si Jade a fait sensation dans les titres du jour, le buzz, lui, n'était pas vraiment planifié. «Nous ne voulions pas communiquer sur le sujet avant de comprendre la perception de ces nouveaux outils», nous confie Sophie Onkelinx, directrice de la communication à M Le Média. «Avant l’article dans 20 minutes, personne n’avait remarqué...»

Pour la discrétion, il faudra repasser, donc. La petite équipe, très sollicitée, dit crouler sous les requêtes des journaux du cru. C'est que tout le monde souhaite en savoir plus sur la mystérieuse présentatrice...

Qui est Jade, alors?

Jade a pu prendre «vie» grâce à une collaboration entre des équipes d’ingénieurs et la rédaction de M Le Média. «C’est un domaine complexe qui a nécessité des compétences multiples», indique Sophie Onkelinx, qui précise - sans les nommer - que plusieurs technologies d'IA ont été mobilisées dans le projet. Et il faut dire que le résultat est bluffant. Outre une expression faciale et une disposition des mains un poil rigides, on pourrait, sans y prêter attention, n'y voir que du feu.

Si la chaîne assure n'avoir pas sélectionné de critères physiques particuliers, il nous semble dénoter un petit accent...

De façon concrète, comment Jade opère-t-elle?

«Les contenus sont réalisés par des moteurs rédactionnels contrôlés par notre direction éditoriale» Sophie Onkelinx

Une conscience des limites

Expliqué ainsi, le processus automatisé semble presque magique. Mais les mots nous ramènent tout de même aux débats de ces derniers mois - notamment depuis le lancement de ChatGPT et de son bot conversationnel - portant sur la validité et la traçabilité des sources d'informations de l'IA.

Pas de quoi décourager M Le Média, qui assure se lancer dans l'aventure en garantissant «la maîtrise et le contrôle des outils technologiques» permettant de produire «des contenus de qualité».

Philippe Morax, directeur général du groupe Millennium Média, dit être bien conscient des limites de ces outils révolutionnaires. «L'intelligence artificielle est une technologie parmi d’autres qui ne remplace pas une équipe rédactionnelle, mais la complète», nuance l’ex-animateur de LFM. Jade parle ainsi toujours sous contrôle de l'équipe rédactionnelle. Et une présentatrice météo - en chair et en os celle-ci - continue d'opérer lors de certaines plages horaires.

«Nous abordons ces outils avec la vigilance nécessaire, notamment lorsqu’il s’agit des sources d’informations» Philippe Morax

La démarche, assure Philippe Morax, se veut avant tout exploratoire. «Nous travaillons à l’automatisation de la production de contenu dans tous les sujets que nous réalisons.»

L'équipe pourrait-elle bientôt lancer un journaliste non humain? Cela ne semble pas à l'ordre du jour, indique la chaîne, qui dit cependant vouloir continuer «de recruter des équipes passionnées par nos projets technologiques».

Jade est à l'antenne chaque jour, depuis 6 heures du matin et à intervalles réguliers. source: m le média

Le programme de M Le Média est diffusé en direct sur Canal+, DAB+ HD et en streaming. Philippe Morax, animateur depuis 30 ans et bien connu du monde audiovisuel romand, a pris la tête de sa ligne éditoriale. Son équipe se donne pour ambition «d’apporter un renouveau dans le paysage médiatique régional».