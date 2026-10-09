De gauche à droite, les logos de Tamedia, Ringier et de la RTS. image: watson

«C'est un coup de massue total»: les journalistes romands sont à bout

Venant de Zurich, les annonces de licenciements dans des titres romands, ceux de Ringier d'abord, maintenant de Tamedia, s'enchaînent et créent le désarroi. Par ailleurs, une lettre de salariés «à bout» a été adressée à la direction de la RTS. watson a recueilli des témoignages.

Plus de «Suisse»

Le moratoire de deux ans sur les licenciements introduit en 2024 à Tamedia aura été respecté à la lettre. Il venait de prendre fin lorsque la direction du groupe de presse zurichois a fait part lundi 5 octobre d’un plan de suppression de 34 postes à temps plein, dont 13 en Suisse romande. Sont principalement touchés 24 Heures et la Tribune de Genève chez les francophones.

«Le personnel réfléchit à des moyens de mobilisation» Un communiqué envoyé par les rédactions de Tamedia

Les nouvelles alarmantes se succèdent en cette rentrée dans la presse romande. Le 23 septembre, Ringier, un autre groupe alémanique, annonçait la suppression de 14 postes dans ses titres francophones, dont Blick et L’Illustré.

Mercredi 7 octobre, le site Antithèse révélait l’existence d’un document interne à la RTS, exigeant un moratoire sur les suppressions de postes, incessantes depuis trois ans dans le cadre d’un plan d’économies élaboré par la direction de la SSR. Les signataires, qui seraient au nombre de 200, écrivent:

«Nous sommes à bout. La souffrance au travail est devenue le quotidien de l’actualité»

Une «hécatombe» chez Tamedia

Dans l’ensemble des titres romands de Tamedia, c’est la «consternation», peut-on lire dans un communiqué des salariés daté de mercredi. Lequel sonne à la fois comme un cri de détresse et un appel à la mobilisation. En somme, comme un manifeste.

«Le rétrécissement du paysage médiatique coûte cher en termes de cohésion sociale: il fait le lit de la désinformation et de la polarisation de la société.» Extrait du communiqué des personnels de Tamedia Romandie

Le texte s’adresse à TX Group, à qui appartient Tamedia et à qui il est demandé d’«investir dans le journalisme», quand «les actionnaires du groupe ont engrangé en dix ans 470 millions de francs de dividendes». Il sollicite les autorités politiques, priées «de prendre des mesures pour stopper cette hécatombe».

La journaliste Catherine Cochard représente les personnels de Tamedia Romandie. Elle confirme à watson:

«Nous nous opposons à toute suppression de poste voulue par la direction de Tamedia. Nous demandons à la direction de nous concerter, d'ouvrir un dialogue transparent sur le futur de nos rédactions, et notamment sur l'usage de l'IA, et d'enfin mieux protéger la santé de nos équipes.» Catherine Cochard représente les personnels de Tamedia Romandie

Le plan de Tamedia s’accompagne d’un revirement de la stratégie éditoriale. Mesurant l’échec d’une transformation de 24 Heures en quotidien romand, la Tribune de Genève étant ramenée à la portion congrue, le groupe replie le titre vaudois sur ses terres ancestrales. Qu’adviendra-t-il des correspondants dépêchés entre-temps dans d’autres cantons romands? Cela fait partie des sujets d’inquiétude.

Tamedia en Suisse romande étant signataire de la convention collective de travail (CCT), les suppressions d’emplois ne sont pas encore effectives. La porte reste ouverte pour un plan social négocié. Mais ce serait un crève-cœur pour l’ensemble des titres romands du groupe, en particulier 24 Heures et la Tribune de Genève.

«Ça a été un coup de massue total»

De leur côté, les salariés romands des titres Ringier ont été mis devant le fait accompli. Le groupe n’étant pas signataire de la CCT, les licenciements ont été immédiats. «Ça a été un coup de massue total», raconte à watson un collaborateur romand du groupe zurichois. Blick et L’Illustré en tête, tous deux touchés par les suppressions des postes, ne s’attendaient pas à cette annonce, même si la convocation surprise et sans ordre du jour à une réunion, la veille pour le lendemain, avec la direction centrale, n’annonçait rien de bon.

Le plus rageant, dans l’histoire, est que «Blick et L’Illustré vont bien», assure le collaborateur cité plus haut.

«La dichotomie est totale entre les chiffres d’audience très bons de Blick et les mesures de restriction de postes qui le touchent à présent.» Un collaborateur de Ringier Romandie

Après les années dédiées à l’investissement vient le temps de la rentabilité, les rentrées publicitaires ne permettant pas de l’atteindre seule, a-t-on fait comprendre aux salariés de Ringier Romandie. Quant à L’Illustré, le magazine des familles romandes, bien que ses chiffres soient dans le noir, il semble pâtir des efforts à accomplir pour l’intérêt général des titres francophones du groupe.

«Pour nous, reprend notre interlocuteur, cela voudra dire plus de contenus traduits d’allemand en français, au détriment des articles rédigés par les journalistes romands du groupe.» Et d’ajouter, dépité:

«Le message est terrible: l’avenir des médias en Suisse romande, c’est du contenu alémanique pré-traduit par l’intelligence artificielle» Un collaborateur de Ringier Romandie

Aucune des personnes jointes par watson à la RTS ou parmi le Syndicat suisse des mass média (SSM) représentant les personnels de la RTS, n’a souhaité s’exprimer sur le courrier interne dénonçant un climat interne «catastrophique», rapporte une syndicaliste au site Antithèse.

Le texte fait état de nombreux dysfonctionnements depuis le déménagement de la radio du quartier lausannois de La Sallaz dans les studios flambants neufs d’Ecublens. Le moratoire demande un arrêt des fusions des rédactions radio et télévision. Selon Antithèse, les signataires demandent:

«Une réponse écrite rapide de la direction, faute de quoi ils annoncent vouloir saisir un organisme externe de santé du travail»

Sollicité par notre confrère, le porte-parole de la RTS, Marco Ferrara, affirme: