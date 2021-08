Suisse

Neuchâtel

À Neuchâtel, la statue polémique de David de Pury résiste



Image: sda

À Neuchâtel, la statue polémique de David de Pury ne sera pas retirée

La ville de Neuchâtel ne déboulonnera pas la statue polémique de David de Pury. Ses liens avec la traite d'esclaves seront expliqués par une plaque éducative.

Effacer ou éduquer? Telle a été la question concernant le sort de la statue de David de Pury, un négociant du 18e siècle, qui doit en partie sa fortune à l’exploitation d’esclaves. Contestée en juillet 2020 dans le sillage du mouvement «Black Lives Matter» et la mort de George Floyd, elle a fait l'objet de deux pétitions, remises à la Ville de Neuchâtel. L'une pour la faire retirer, l'autre pour installer une plaque explicative à côté de cette sculpture érigée en 1855.

L'éducation privilégiée

Si la statue du scientifique racialiste Louis Agassiz fut remplacée, en 2019, par Tilo Frey, une des premières femmes élues au Parlement fédéral en 1971, cet événement reste une exception. En effet, au terme de leurs réflexions concernant ces deux propositions, les autorités communales n'ont pas souhaité ôter la statue de David de Pury, rapporte le communiqué de la ville.

C'est donc la deuxième option qui a été retenue: l'installation d'une plaque explicative. Ce choix a d'ailleurs satisfait l'ensemble des pétitionnaires.

«La Ville de Neuchâtel veut faire toute la lumière sur son passé, y compris les zones d’ombre»

Qui est David de Pury? L'homme était un négociant neuchâtelois établi à Lisbonne. À sa mort, l'homme, qui doit en partie sa fortune à l’exploitation d’esclaves, lègue à sa ville natale une fortune considérable qui a permis la construction de plusieurs bâtiments emblématiques du chef-lieu cantonal.

Un projet inédit

Ce n'est pas tout. En plus de la mise en place de cette plaque, un rapport entier a été créé, porté par l'exécutif et le législatif. Il prévoit un programme d’action à court, moyen et long terme. Mireille Tissot-Daguette, présidente de la cohésion sociale du Conseil général, résume le but de ce projet comme suit:

«Il s’agit d’assumer les héritages historiques, y compris les aspérités et les facettes sombres ou contestables des marques mémorielles présentes dans l’espace public, tout en rendant largement accessibles les nouvelles connaissances historiques»

Contextualiser le passé

Une plaque sera donc installée l'an prochain devant la statue. Cependant, sa création semble avoir été un exercice délicat. Le texte a été travaillé et remanié à plusieurs reprises par le comité de pilotage «Mémoire et espace public», avec la volonté d'allier «précision et concision». La version définitive, qui se déploie en quatre paragraphes, a été agréée par toutes les parties.

L'objectif de ce récit est de:

Rendre à la fois une humanité aux personnes réduites en esclavage

Ne pas accuser David de Pury de faits historiquement non avérés

Remettre les éléments dans un contexte économique plus large

Le texte sera traduit en anglais et allemand sur la place Pury. Un code QR renverra à des informations plus détaillées et à la recherche.

La Place Pury sera réaménagée

À moyen et long terme, Neuchâtel entend aussi soutenir et valoriser la recherche historique. Elle mettra notamment sur pied un parcours pédagogique multimédia intitulé «Neuchâtel, passé colonial».

Dans dix ans, la place Pury pourrait être réaménagée pour redevenir une «vraie belle place publique» reliée au lac par voie piétonnière. (ats/fag)