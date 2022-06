Lac de Neuchâtel: les cyanobactéries menacent petits enfants et chiens

A Neuchâtel, un chien est mort suite à une intoxication à la cyanobactérie. Les propriétaires de canidés ainsi que les parents d'enfants en bas âge sont appelés à la plus grande prudence.

Les chiens, qui ont tendance à avaler tout et n'importe quoi, sont souvent les premières victimes de la cyanobactérie. Image: shutterstock

La cyanobactérie semble s'être à nouveau invitée dans les eaux de Neuchâtel. Un chien en aurait été victime samedi 18 juin dans le canton, rapporte Arcinfo. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (Scav) appelle tous les propriétaires à la plus grande prudence et incite ces derniers à ne pas laisser les chiens se baigner.

Mais qu'est-ce que la cyanobactérie? Il s'agit d'organismes vivant dans l'eau et ayant besoin entre autres de lumière et de chaleur pour se développer. C'est donc la raison pour laquelle on en trouve dans les eaux stagnantes ou à faible courant. Problème, ces algues dégagent une substance toxique pour les chiens, qui peut amener à la mort de l'animal en très peu de temps.

En parlant d'eaux contaminées Des bactéries fécales dans l'eau du lac au Montreux Jazz

«Les cyanobactéries se trouvent au fond des eaux et ne posent aucun problème, mais avec la chaleur et l’absence de vent qui rend les eaux stagnantes, elles remontent à la surface», explique Pierre-François Gobat, chef du Scav. Toutes ne sont pas visibles à l’œil nu.

Image d'illustration. Image: shutterstock

Pierre-François Gobat a également déclaré qu'une autopsie sera réalisée afin de s'assurer de la cause de la mort du chien. Néanmoins, «les symptômes dont il a fait l’objet et sa mort qui s’est ensuivie en un quart d’heure sont quasiment une certitude quant à cette nouvelle invasion de bactéries», a-t-il conclu.

Comment reconnaître une intoxication à la cyanobactérie? Les symptômes les plus souvent relevés sont les suivants: vomissement, diarrhée, léthargie ou encore l'hypersalivation. Mais plus grave encore, cette bactérie peut également engendrer la paralysie, la détresse respiratoire, les convulsions et la mort de l'animal.

Danger pour les chiens, mais aussi les petits enfants

Les chiens comme ont un point commun avec les enfants en bas âge: ils mettent à la bouche et avalent un peu tout et n'importe quoi. Attention donc, car les tout petits peuvent également être touchés par cette bactérie, bien que plus rarement. Les parents sont donc appelés à être vigilants.

Pour l’heure, aucune plage ne devrait être fermée, mais des agents de sécurité longeront le Littoral pour informer les maîtres des canidés, rapporte le média neuchâtelois. (sia)