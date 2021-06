Suisse

L'armée est au travail pour sécuriser la rivière à Cressier



L'armée s'est mise au travail à Cressier (NE), victime de violentes intempéries la semaine dernière. Quelque 200 militaires du génie ont été mobilisés pour soutenir les autorités civiles.

Le Département fédéral de la défense (DDPS) a répondu favorablement à la demande du Conseil d'Etat neuchâtelois d'envoyer l’armée afin de procéder à des travaux urgents de sécurisation du cours d’eau situé en dessus du village de Cressier, a indiqué samedi l'administration neuchâteloise.

«La population est très contente de cette aide de l'armée. C'est une grosse machine qui arrive, avec beaucoup de moyens», explique dimanche à Keystone-ATS Georges-André Lozouet, chef de la cellule communication de l'organisation de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN). Les troupes déployées vont travailler en équipes, 24 heures sur 24.

Les 200 soldats mobilisés sont issus du bataillon du génie 6 de la division territoriale 2. Ils ont fait route samedi vers Cressier, depuis la région d'Aarau où leur bataillon effectue son cours de répétition.

Sécuriser la rivière

Leur tâche principale est de sécuriser la rivière du Ruhaut. «C'est une mission très importante, car son lit a été détruit et si de nouvelles pluies devaient tomber, il existe un risque très important de nouvelles coulées de gravats», souligne le chef de la cellule communication. Un effort très intensif sera fourni jusqu'à mercredi, mais tout ne sera pas terminé pour autant.

Les travaux sont réalisés en étroite collaboration avec les services communaux, des experts cantonaux des ponts et chaussées et du géologue cantonal, précise l'Etat neuchâtelois. Dans le cadre de cette mission, les militaires vont également prêter main-forte à la commune et à la population afin de dégager les accès de certains bâtiments. L'engagement militaire va durer jusqu’à mercredi.

Dans un tweet, la police cantonale neuchâteloise souligne que la présence de curieux peut compliquer les manoeuvres des engins de chantier. Elle demande donc à la population de s'abstenir de venir sur place. (ats)

