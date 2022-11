Les marchés de Noël sont (enfin) là et voici les meilleurs de Suisse

Après deux ans de pandémie, les marchés de Noël fleurissent à nouveau les rues de Suisse. Si le désire de vin chaud et d'ambiance chaleureuse se fait ressentir, voici une liste de marchés de Noël à visiter (au moins) une fois dans sa vie.

Il n'y a rien de plus adapté à la période des fêtes que les marchés de Noël. Les premières manifestations auront lieu dès ce samedi et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sera difficile de résister à l'appel du vin chaud dans les semaines à venir.

Vue d'ensemble 🎄

Sur cette carte sont répertoriés tous les plus beaux marchés de Noël de Suisse.

Malheureusement, cette carte n'existe qu'en allemand.

Votre marché de Noël n'apparait pas sur cette liste? Cette liste n'est pas exhaustive. Si votre marché de Noël préféré n'est pas mentionné, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou par e-mail à reto.fehr@watson.ch.



Les dates indiquées sont toujours pour 2022. Les emplacements sur la carte ne sont pas à l'endroit exact du marché, mais sont (le plus souvent) le centre du village déterminé par Google.

Les marchés de Noël à voir absolument

Bremgarten, canton d'Argovie

Le marché de Noël de Bremgarten, en Argovie, est le plus grand marché de Noël de Suisse. Avec plus de 320 stands, sa réputation le suit depuis maintenant 26 ans. Chaque année, il émerveille les yeux de plus de 100 000 visiteurs.

Image: KEYSTONE

Coppet, canton de Vaud

Environ 80 stands d'artisans vous attendent au marché de Noël de Coppet, qui vous accueille autour et à l'intérieur du château de Coppet ainsi que sur les rives du lac Léman. Des ateliers de bricolage et de pâtisserie attendent les plus petits le samedi et dimanche après-midi. Il est également possible de déposer des cadeaux près du grand sapin de Noël, qui seront ensuite remis à des orphelins.

Image: facebook / Marché de Noël du château de Coppet

Egg, canton de Zurich

Un marché de Noël spécial a lieu à la ferme Hof Narr à Hinteregg. En effet, il est entièrement végétalien, durable et équitable. Environ 40 stands proposent des idées de cadeaux, de la nourriture et bien plus encore. Il est conseillé de s'y rendre en transports publics, les places de parc étant limitées.

Forêt enchantée de Lenzerheide

La forêt enchantée de Lenzerheide, aux Grisons, est fascinante, dans tous les sens du terme! Outre le petit village du marché, les concerts et programmes pour enfants sont les points forts de cet événement féérique. Et bien sûr, la montagne aide à se laisser envoûter.

Image: zauberwald lenzerheide/cemil erkoc

Château de Wildegg, canton d'Argovie

Dans le hall d'entrée du château, tu pourras admirer le sapin de Noël, tandis qu'à l'extérieur, tu pourras déguster du vin chaud, du punch et diverses amuses-bouches. Bien entendu, la cour du château et la terrasse du tilleul proposent également de l'artisanat.

Image: möwi kultur/andreas häuseler

Stein am Rhein, canton de Schaffhouse

Le Märlimarkt transforme la vieille ville de Stein am Rhein, déjà très belle, en une ville de contes de fées. Les vitrines décorées aux couleurs de Noël et de charmants petits chalets en bois proposent des boissons et de la nourriture, le tout dans une ambiance des plus chaleureuses.

Image: bruno sternegg

Beaucoup de petits marchés existent.

Nul besoin de se rendre dans une grande ville ou aux abords d'un château pour profiter de la magie de Noël. Beaucoup de petits marchés existent, à découvrir ci-dessous:

Tous les marchés de Noël en Suisse, par canton

Appenzell

Appenzell

Marché de Noël de Chlösler

Dates: le 7 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Marché de Noël de Christkindli

Dates: du 3 au 4 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Canton de Bâle

Bâle

Occupant la Barfüsserplatz et la Münsterplatz, le marché de Noël de Bâle est considéré comme l'un des plus beaux et impressionnants de Suisse.

Dates: du 24 novembre jusqu'au 23 décembre 2022

Plus d'informations: ici

«Adväntsgass im Glaibasel»

Dates: du 22 novembre au 23 décembre 2022

Plus d'informations: ici



Canton de Berne

Berne

Marché de l'Etoile, kleine Schanze

Dates: du 24 novembre au 30 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Le marché de Noël de la Waisenhausplatz, ou Place de l'Orphelinat

Dates: du 2 au 24 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Bienne

Marché de Noël de Bienne

Dates: du 1er au 24 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Grindelwald

Marché de l'Avent à Grindelwald

Dates: le 26 novembre 2022

Plus d'informations: ici

Thoune

Marché de Noël de Thoune

Dates: du 7 au 23 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Canton de Fribourg

Bulle

Marché de Noël de Bulle

Dates: du 7 au 11 décembre 2022

Plus d'informations ici: hier

Estavayer-le-Lac

Marché de Noël d'Estavayer-le-Lac

Dates: du 3 au 4 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Fribourg

Marché de Noël de Fribourg

Dates: du 9 au 24 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Gruyères

Saint-Nicolas à Gruyères

Dates: le 3 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Marché de Noël de Gruyères

Dates: du 9 au 11 décembre et du 16 au 18 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Jaun

Marché de Noël de Jaun

Dates: du 2 au 4 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Morat

Marché de Noël de Morat

Dates: du 9 au 11 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Romont

Marché de Noël et Fête de St-Nicolas

Dates: du 1er au 4 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Canton de Genève

Genève

Marché de Noël du Mont-Blanc

Dates: du 25 novembre au 28 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Marché de Noël des Pâquis

Dates: du 26 au 27 novembre 2022

Plus d'informations: ici

Noël au jardin

Dates: du 17 novembre au 24 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Lancy

Marché de Noël de Lancy, place du 1er Août

Dates: du 30 novembre au 4 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Canton des Grisons

Davos village

Marché de Noël de Seehofseeli

Dates: du 16 au 17 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Canton du Jura

Delémont

Marché de Noël de Delémont

Dates: du 16 au 18 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Saignelégier

Marché de Noël à Saignelégier

Dates: du 26 au 27 novembre 2022

Plus d'infos: ici

St-Ursanne

Marché de Noël de St-Ursanne

Dates: du 3 au 4 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Canton de Lucerne

Lucerne

Marché de Noël de Lucerne

Dates: du 1er au 21 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Marché de Noël et artisanal de Lucerne

Dates: le 3, 8, 10, 11, 17 et 18 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Canton de Thurgovie

Frauenfeld

Marché de Noël de Frauenfeld

Dates: du 16 au 18 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Canton du Tessin

Bellinzone

Marché de Noël de Bellinzone

Dates: du 11 au 18 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Locarno

Marché de Noël, Locarno on Ice

Dates: le 8 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Marché de Noël de Locarno

Dates: le 8 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Lugano

Marché de Noël de Lugano

Dates: du 1er au 24 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Canton de Vaud

Aigle

Marché de Noël d'Aigle

Dates: le 26, 27 et 31 novembre puis le 2, 4, 7, 9, 10 et 11 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Bex

Marché de Noël de Bex

Dates: le 17 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Gland

Marché de Noël de Gland

Dates: du 15 au 22 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Grandson

Marché de Noël de Grandson

Dates: du 3 au 4 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Lausanne

Marché de Bô Noël

Dates: du 17 au 31 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Leysin

Marché de Noël de Leysin

Dates: du 10 au 11 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Montreux

Montreux Noël

Dates: du 18 novembre au 24 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Morges

Marché de Noël au Château de Morges

Dates: du 7 au 11 puis du 14 au 18 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Moudon

Marché de Noël

Dates: du 3 au 4 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Nyon

Marché de Noël de Nyon

Dates: du 8 au 24 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Ollon

Marché de Noël de l'Abbaye de Salaz

Dates: du 9 au 11 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Payerne

Marché de Noël de Payerne

Dates: 9 au 11 puis du 16 au 18 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Sainte-Croix

Marché de Noël de Sainte-Croix

Dates: le 10 décembre 2022

Plus d'informations: ici

St-Cergue

Marché de Noël de St-Cergue

Dates: du 26 au 27 novembre 2022

Plus d'informations: ici

Vevey

Vevey Noël

Dates: du 19 décembre au 31 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Veytaux-Chillon

Noël au château de Chillon

Dates: du 3 au 4, puis du 10 au 11, puis du 17 au 18 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Yverdon-les-Bains

Marché de Noël

Dates: du 25 novembre au 24 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Canton du Valais

Crans-Montana

Festival Étoile Bella Lui

Dates: du 2 décembre 2022 au 16 janvier 2023

Plus d'informations: ici



Evolène

Marché de Noël d'Evolène

Dates: le 11 décembre 2022

Plus d'informations: hier



Village Hivernal

Dates: du 26 au 31 décembre 2022

Plus d'informations: ici



Granges



Marché de Noël Granges

Dates: les 26 et 27 décembre 2022

Plus d'informations: ici



Le Bouveret

Marché de Noël

Dates: du 10 au 11 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Martigny

Marché de Noël

Dates: du 9 au 23 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Monthey

Super Noël

Dates: du 15 au 23 décembre 2022

Plus d'informations: ici



Saillon

Marché des créateurs de l'Avent

Dates: du 10 au 17 décembre 2022

Plus d'informations: ici



Siders/Sierre

Fête de la Sainte-Catherine et marché

Dates: du 21 au 22 novembre 2022

Plus d'informations: ici



Sion

Marché de Noël de Sion

Dates: du 8 au 23 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Canton de Zürich

Dielsdorf

Marché de Noël

Dates: du 10 au 11 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Dübendorf

Marché de Noël de Dübendorf

Dates: le 3 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Oerlikon

Marché de Noël d'Oerlikon

Dates: du 2 au 3 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Winterthur

Marché de Noël de Winterthur

Dates: du 24 novembre au 23 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Zürich

Marché de Noël de Zurich

Dates: du 24 novembre au 23 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Marché de Noël «The Singing Christmas Tree»

Dates: du 25 novembre au 23 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Le City Marché de Noël

Dates: du 24 novembre au 24 décembre 2022

Plus d'informations: ici

Marché de Noël à la gare centrale de ShopVille

Dates: du 24 novembre au 24 décembre 2022

Plus d'informations: ici

France voisine

Annecy

Le Noël des Alpes

Dates: du 30 novembre au 2 janvier 2023

Plus d'informations: ici

Thonon

Marché de Noël «Les Féériques»

Dates: du 1er au 23 décembre 2022

Plus d'informations: ici