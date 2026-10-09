Ne mangez surtout pas ces bonbons vendus en Suisse chez Action

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Attention à ces bonbons moisis vendus en Suisse

Action rappelle ses bonbons Cokoc en forme d’œufs au plat, vendus dans ses magasins entre juillet et septembre. Des traces de moisissure ont été constatées.

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L’enseigne Action Switzerland a annoncé vendredi, depuis Berne, le rappel de ses «Bonbons Cokoc Œufs au plat 80g». Le produit, vendu dans ses magasins de juillet à septembre 2026, présente en effet des traces de moisissure, alors que sa date limite de consommation n’est pas dépassée.

Ces bonbons ne sont donc plus propres à la consommation. Le rappel a été décidé en collaboration avec l’autorité cantonale compétente. Par mesure de précaution, le produit a été retiré de la vente, précise le communiqué.

Un rappel global

Les produits concernés portent la référence Action 3225164 et le code EAN 6972007904589. Leur date limite de consommation est fixée au 24 octobre 2027.

Les clients concernés sont invités à rapporter le produit dans le magasin Action le plus proche. Le prix d’achat sera remboursé, même sans ticket de caisse, est-il précisé. Action Switzerland demande en outre à quiconque d’alerter famille et proches. (ysc)