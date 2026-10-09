ciel couvert12°
DE | FR
burger
Suisse
nourriture

Ne mangez surtout pas ces bonbons vendus en Suisse chez Action

Attention à ces bonbons moisis vendus en Suisse.
Image: recallswiss / Action / Imago / Keystone, montage watson

Attention à ces bonbons moisis vendus en Suisse

Action rappelle ses bonbons Cokoc en forme d’œufs au plat, vendus dans ses magasins entre juillet et septembre. Des traces de moisissure ont été constatées.
09.10.2026, 17:2309.10.2026, 17:25

L’enseigne Action Switzerland a annoncé vendredi, depuis Berne, le rappel de ses «Bonbons Cokoc Œufs au plat 80g». Le produit, vendu dans ses magasins de juillet à septembre 2026, présente en effet des traces de moisissure, alors que sa date limite de consommation n’est pas dépassée.

Ces bonbons ne sont donc plus propres à la consommation. Le rappel a été décidé en collaboration avec l’autorité cantonale compétente. Par mesure de précaution, le produit a été retiré de la vente, précise le communiqué.

Un rappel global

Les produits concernés portent la référence Action 3225164 et le code EAN 6972007904589. Leur date limite de consommation est fixée au 24 octobre 2027.

Les clients concernés sont invités à rapporter le produit dans le magasin Action le plus proche. Le prix d’achat sera remboursé, même sans ticket de caisse, est-il précisé. Action Switzerland demande en outre à quiconque d’alerter famille et proches. (ysc)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
25 trucs énervants que les gens font dans la vie
1 / 28
25 trucs énervants que les gens font dans la vie
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Ce fan de Michael Jackson ressuscite «Thriller» chez lui
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
«C'est un coup de massue total»: les journalistes romands sont sonnés
Venant de Zurich, les annonces de licenciements dans des titres romands, ceux de Ringier d'abord, maintenant de Tamedia, s'enchaînent et créent le désarroi. Par ailleurs, une lettre de salariés «à bout» a été adressée à la direction de la RTS. watson a recueilli des témoignages.
Le moratoire de deux ans sur les licenciements introduit en 2024 à Tamedia aura été respecté à la lettre. Il venait de prendre fin lorsque la direction du groupe de presse zurichois a fait part lundi 5 octobre d’un plan de suppression de 34 postes à temps plein, dont 13 en Suisse romande. Sont principalement touchés 24 Heures et la Tribune de Genève chez les francophones.
L’article