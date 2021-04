Suisse

Pandémie

Genève n'ouvre pas encore la vaccination à tous



Genève n'ouvre pas encore la vaccination à tous

Image: KEYSTONE

A Genève, la vaccination des personnes âgées de 45 ans et plus reste la priorité. Pour le moment.

Genève ne compte pas dans l'immédiat ouvrir la vaccination contre le Covid-19 aux jeunes catégories d'âge, comme l'ont décidé les cantons de Vaud, du Jura et du Valais. Pour l'instant, seuls les plus de 45 ans peuvent obtenir un rendez-vous au bout du lac, ont fait savoir vendredi les autorités sanitaires.

«Le but premier de vacciner les plus âgés a été de diminuer le nombre de décès», a expliqué la pharmacienne cantonale genevoise, Nathalie Vernaz-Hegi. Cet objectif a été atteint. Aujourd'hui, les efforts se concentrent pour réduire le nombre de patients développant des formes graves de la maladie.

Cet objectif, en revanche, n'est pas encore rempli, a souligné la pharmacienne cantonale genevoise. Simon Regard, expert au service du médecin cantonal, a rappelé que l'âge médian des personnes qui sont hospitalisées après avoir été contaminées par le virus tourne autour de 60 ans.

A Genève, les rendez-vous pour la vaccination sont donnés une fois seulement que le canton est en possession des doses de vaccins. Les problèmes d'approvisionnement rencontrés ces derniers jours n'ont ainsi pas conduit à annuler des rendez-vous. Le dispositif qui a été mis en place est agile, a encore relevé Nathalie Vernaz-Hegi.

Le retard actuel de livraison de doses a ainsi conduit les autorités à fermer le vaccinodrome de Palexpo lundi et mardi. Le centre de congrès genevois est l'un d'un plus grand centre de vaccination d'Europe. On peut y effectuer 4000 injections par jour, une capacité qui n'a encore jamais été utilisée jusqu'à présent. (ats)

World of Watson: Netflix & pas chill Vidéo: watson

Kate et William: dix ans de mariage et de perte de cheveux 1 / 21 Kate et William: dix ans de mariage et de perte de cheveux source: epa / hugo burnand/clarence house / ha

Plus d'articles sur le vaccin et le Covid Les 5 questions que pose le vaccin testé sur les enfants Link zum Artikel Ce qu'il faut savoir sur le nouveau vaccin Curevac commandé par la Suisse Link zum Artikel Un «super vaccin» suisse pour sauver le monde du Covid-19 Link zum Artikel Jeunes et vaccin: «Ce n'est pas correct qu'on soit toujours les derniers!» Link zum Artikel