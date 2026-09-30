L'explosion a eu lieu mardi en fin de matinée. Image: WATSON

Explosion à Neuchâtel: l'une des victimes est décédée

L'explosion s'étant produite ce mardi à Neuchâtel a connu une issue fatale. L'une des quatre personnes blessées est décédée, a annoncé la police.

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Une personne est morte à la suite de l'explosion qui s'est produite ce mardi matin à Neuchâtel. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la police cantonale neuchâteloise.

L'explosion a eu lieu dans un immeuble de la rue des Fahys en fin de matinée. Selon les premières constatations des services de secours, le sinistre a débuté dans un appartement situé au premier étage.

Quatre personnes s'y trouvaient au moment des faits. Trois d'entre elles ont été acheminées à l'hôpital cantonal pour des contrôles médicaux. La quatrième personne, grièvement blessée, a été prise en charge par la Rega. Elle est morte mercredi matin des suites de ses blessures.

La victime était une femme de 55 ans, précise la police. Elle n’était pas la locataire de l'appartement touché par le sinistre, mais logeait régulièrement à cet endroit.

Du gaz dans l'appartement?

La cause exacte de l'explosion, qui a été suivie d'un incendie, reste indéterminée. Selon les premiers éléments de l’enquête, le sinistre pourrait toutefois être lié à la présence de gaz dans l’appartement, indique encore le communiqué de la police.

Un témoin rencontré par watson a affirmé qu'une bouteille de propane vide et ouverte avait été retrouvée sur place. Interrogée sur ce qui aurait pu exploser, la police n'a souhaité fournir aucune information sur le matériel potentiellement impliqué.

Dans le communiqué diffusé ce mercredi, la police se limite à dire que «de nombreuses investigations techniques et judiciaires sont en cours afin d’établir les circonstances précises des faits».

En raison de l’importance des dégâts occasionnés à l’immeuble, les locataires ont dû être relogés. (asi)