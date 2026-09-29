Image: montage watson

Explosion à Neuchâtel: ce que l’on sait sur l’origine de la déflagration

Une explosion a fait quatre blessés mardi à Neuchâtel, dont une personne grièvement touchée. Le réseau de gaz est hors de cause, mais un témoin évoque une bouteille de propane.

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Une importante explosion suivie d'un incendie a secoué mardi, à 11h57, un immeuble de la rue des Fahys à Neuchâtel. Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement. Cette dernière a été prise en charge par la Rega, a indiqué la police neuchâteloise lors d'un point presse organisé dans l'après-midi. Les autorités n'ont donné aucune précision sur le sexe des victimes ni sur la nature des blessures.

Interrogée plus tôt par ArcInfo, la police avait décrit la situation comme «assez grave». L'immeuble touché a été entièrement évacué et une dizaine de personnes ont dû être relogées. L'explosion a également fait une autre victime. Un témoin rencontré sur place par watson racontait:

«Un chat est mort»

Le décès de l'animal a depuis été confirmé par la police.

L'étendue des dégats 👇 1 / 11 Explosion à Neuchâtel le 29 septembre source: watson / antoine menusier

La déflagration a provoqué d'importants dégâts, comme vous pouvez le constater sur les images ci-dessus. La police confirme désormais qu'il s'agit bien d'une explosion. Reste à comprendre ce qui l'a provoquée.

Une origine est toutefois écartée: les conduites du réseau de gaz des services industriels ne sont pas en cause. Un employé du gaz rencontré sur place par watson avait indiqué que le dernier contrôle concernant le gaz naturel remontait à avril-mai et que tout était alors en ordre.

La police ne souhaite en revanche donner aucune information sur le matériel qui aurait pu être impliqué dans l'explosion.

Propane et cigarette?

Un témoin rencontré par watson affirme qu'une bouteille de propane vide et ouverte a été retrouvée sur place. Interrogée sur ce qui aurait pu exploser, la police n'a souhaité fournir aucune information sur le matériel potentiellement impliqué.

Un autre témoignage recueilli sur place par watson avance une piste supplémentaire. Selon cette personne, une femme qui se trouvait dans les parages de l'immeuble aurait provoqué l'explosion en allumant une cigarette. Interrogée précisément sur ce témoignage lors du point presse, Elsa Girardin, chargée de communication de la police neuchâteloise, n'a pas souhaité commenter cette version des faits, sans toutefois la démentir.



Les enquêteurs ne sont pas non plus en mesure de déterminer pour l'heure si l'explosion est d'origine accidentelle ou volontaire.

Des personnes ont été entendues dans le cadre de l'enquête. La police précise qu'il s'agit d'une démarche habituelle dans ce type de situation et n'a pas indiqué si des auditions étaient toujours en cours mardi après-midi. L'enquête doit désormais établir l'origine exacte de l'explosion et les circonstances dans lesquelles elle s'est produite.