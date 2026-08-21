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Violent incendie à Thusis: cinq personnes portées disparues

Incendie à Thusis
Image: Police cantonale des Grisons

Violent incendie en Suisse: cinq personnes portées disparues

Un incendie s'est déclaré dans un restaurant comprenant des appartements cette nuit à Thusis (GR). Huit personnes ont été blessées, cinq sont toujours portées disparues.
21.08.2026, 07:5721.08.2026, 08:20

Cinq personnes sont portées disparues à la suite d'un violent incendie qui s'est déclaré dans un restaurant comprenant des appartements à Thusis (GR). Huit personnes ont été blessées, dont deux grièvement, a annoncé vendredi matin la police grisonne.

Au total, 14 personnes ont pu quitter le bâtiment en feu, selon la police. Les blessés ont reçu des soins d'urgence prodigués par les équipes des services de secours de Mittelbünden, Coire, Schiers et Surselva, ainsi que par un équipage de la Rega, avant d'être transportés vers les hôpitaux de Coire, Thusis, Ilanz et Zurich.

Incendie à Thusis
Image: Police cantonale des Grisons

Une enquête est déjà en cours. Il faudra peut-être plusieurs jours avant que la police ne dispose de nouvelles informations, selon une porte-parole de la police contactée par Keystone-ATS.

Il a fallu ouvrir le toit

La police a été alertée de l'incendie peu après minuit. Près de 100 pompiers des casernes de Cazis, Oberer Heinzenberg, Ems Chemie et Albula ont participé aux opérations d’extinction, qui se poursuivaient encore vendredi matin. D’après les premières constatations, l’incendie s’est déclaré au deuxième étage du bâtiment.

La cage d'escalier s'étant effondrée, il a fallu ouvrir le toit à l'aide d'une grue. L'équipe Careteam Grischun, composée de quatre personnes, est intervenue pour prendre en charge les personnes touchées, leurs proches et les équipes d'intervention. (jzs/ats)

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