Des halles de la Foire du Valais ont dû être évacuées (image d'archives). Image: Foire du Valais

La Foire du Valais a été évacuée ce mercredi

Plusieurs halles de l'événement ont été évacuées ce mercredi à Martigny (VS). Une valise suspecte était en cause.

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Plusieurs halles de la Foire du Valais ont dû être évacuées ce mercredi vers 11h00 à Martigny. Il s'agissait des halles 21, 22 et 23, rapportait la police valaisanne sur X

🚨 Foire du Valais – Évacuation du CERM 2 Pour des raisons de sécurité, le CERM 2, comprenant les halles 21, 22 et 23, est actuellement en cours d’évacuation. ➡️ Merci de suivre les consignes du personnel sur place. ℹ️ Des informations suivront. — Police Valais (@PoliceValais) October 7, 2026

Contacté par Rhône FM, le président de la Foire a indiqué qu'il s'agissait d'une «évacuation préventive» menée en raison d'une «valise abandonnée suspecte».

La situation est finalement revenue à la normale peu avant 13h30: «L'objet abandonné a été neutralisé», a indiqué sur X la police valaisanne, ajoutant que «le centre d’exposition est à nouveau accessible au public». (jzs)