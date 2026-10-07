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La Foire du Valais a été évacuée ce mercredi

La Foire du Valais en 2025
Des halles de la Foire du Valais ont dû être évacuées (image d'archives).Image: Foire du Valais

La Foire du Valais a été évacuée ce mercredi

Plusieurs halles de l'événement ont été évacuées ce mercredi à Martigny (VS). Une valise suspecte était en cause.
07.10.2026, 11:3407.10.2026, 13:36

Plusieurs halles de la Foire du Valais ont dû être évacuées ce mercredi vers 11h00 à Martigny. Il s'agissait des halles 21, 22 et 23, rapportait la police valaisanne sur X

Contacté par Rhône FM, le président de la Foire a indiqué qu'il s'agissait d'une «évacuation préventive» menée en raison d'une «valise abandonnée suspecte».

La situation est finalement revenue à la normale peu avant 13h30: «L'objet abandonné a été neutralisé», a indiqué sur X la police valaisanne, ajoutant que «le centre d’exposition est à nouveau accessible au public». (jzs)

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