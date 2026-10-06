Coups de feu près de Genève: un homme grièvement blessé
Un homme de 28 ans a été touché par plusieurs tirs à bout portant lundi soir à Carouge (GE). L'auteur présumé a été interpellé.
Un homme de 28 ans a été grièvement blessé après des coups de feu lundi soir à Carouge (GE). Le responsable présumé de ces tirs, âgé de 27 ans, a été interpellé par la police vers 22h40, a affirmé mardi à Keystone-ATS le Ministère public, confirmant une information de plusieurs médias.
Plusieurs coups de feu ont été tirés à bout portant, entre trois et sept selon les indications relayées par la Tribune de Genève et Léman Bleu. La victime a été atteinte à plusieurs reprises au thorax et au bras mais elle a pu être stabilisée après une opération aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG).
Le tireur bénéficie de la présomption d'innocence. Les enquêteurs de la brigade criminelle devront établir les circonstances du différend. (jzs/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou