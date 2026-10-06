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Coups de feu près de Genève: un homme grièvement blessé

Un homme de 28 ans a été touché par plusieurs tirs à bout portant lundi soir à Carouge (GE). L'auteur présumé a été interpellé.

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Un homme de 28 ans a été grièvement blessé après des coups de feu lundi soir à Carouge (GE). Le responsable présumé de ces tirs, âgé de 27 ans, a été interpellé par la police vers 22h40, a affirmé mardi à Keystone-ATS le Ministère public, confirmant une information de plusieurs médias.

Plusieurs coups de feu ont été tirés à bout portant, entre trois et sept selon les indications relayées par la Tribune de Genève et Léman Bleu. La victime a été atteinte à plusieurs reprises au thorax et au bras mais elle a pu être stabilisée après une opération aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG).

Le tireur bénéficie de la présomption d'innocence. Les enquêteurs de la brigade criminelle devront établir les circonstances du différend. (jzs/ats)