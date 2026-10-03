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Berne: un automobiliste de 80 ans meurt dans un accident à Busswil

Un automobiliste de 80 ans meurt dans un accident à Busswil (BE)

Abzeichen der Berner Polizei werden auf Polizeiuniformen fotografiert, waehrend die Rettungsuebung CONSENSUS25 vor dem Loetschberg-Basistunnel, am Samstag, 22. November 2025 in Frutigen. Die Rettungsu ...
La police cantonale bernoise a lancé un appel à témoins suite à l'accident mortel survenu à Busswil (image prétexte).Image: KEYSTONE
Un automobiliste de 80 ans est décédé samedi à Busswil, dans le Seeland bernois. La police a lancé un appel à témoins.
03.10.2026, 18:2903.10.2026, 18:29

Un homme de 80 ans a perdu la vie samedi dans un accident de la route à Busswil (BE), dans le Seeland. L’automobiliste circulait sur la Bielstrasse en direction de Studen lorsqu’il a quitté la chaussée dans un virage. Selon la police, sa voiture a quitté la chaussée avant de percuter un arbre.

Une patrouille de police a découvert l’homme inconscient dans sa voiture peu après 7 heures 10, a indiqué samedi la police cantonale de Berne. Malgré les secours prodigués par la police et une équipe d’ambulanciers, l’homme serait décédé peu après sur les lieux de l’accident. La victime est un Suisse originaire du canton de Berne.

Les causes de l’accident ne sont pas connues. La police a ouvert une enquête et lancé un appel à témoins. Elle invite notamment les personnes ayant aperçu une VW Polo blanche-argentée dans la région de Busswil entre 6 heures 00 et 7 heures 10 à se manifester. La Bielstrasse est restée fermée à la circulation pendant environ trois heures et demie en raison de l’accident. (btr/ats)

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