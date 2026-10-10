Des cailloux et de la peinture ont été jetés contre les forces de l'ordre à Lausanne samedi 10 octobre. Image: watson/fnt

Des policiers pris pour cible lors d'une manif' pro-Palestine à Lausanne

Plus de 1500 personnes ont défilé samedi après-midi dans le centre-ville de Lausanne, en soutien au peuple palestinien. Après des discours très critiques à la place de la Riponne, le cortège s'est ébranlé dans le calme. Dégradations et jets de pierres contre les forces de l'ordre ont eu lieu près d'une agence UBS.

Plus de «Suisse»

A la place de la Riponne, samedi, des drapeaux palestiniens et des pancartes ont fleuri sous un ciel gris. A 15h, l'heure de l'appel au rassemblement, la foule était encore clairsemée. Une oratrice au visage entièrement masqué a pris le micro, accompagnée d'un camarade, pour lancer les premiers slogans: «Nous sommes tous des enfants de Gaza», «Une seule solution: arrêter l'occupation» ou encore «Gaza, Gaza, Lausanne est avec toi».

Les discours de la mobilisation ne se sont pas limités à la cause palestinienne. La militante d'extrême gauche a vivement attaqué la droite suisse, sans épargner les socialistes. «Ils nous traitent d'antisémites», a-t-elle lancé, avant d'égratigner «le PS, ce parti à gauche de la droite», sous les sifflets de la foule.



Dans le viseur également, le «système fasciste en Suisse», contre lequel un de ses camarades, un keffieh sur les épaules, a appelé à faire front commun pour défendre les droits et les libertés. Référence à Che Guevara à l'appui, il a exprimé sa solidarité avec d'autres peuples opprimés, en citant notamment les Soudanais, les Iraniens et les Congolais.



Les images montrent une attaque en direction des forces de l'ordre, et puis des nuées de gaz lacrymogène qui rattarpent la foule. watson/fnt

Une représentante d'Attac a, elle aussi, dénoncé la politique israélienne, qualifiant le régime de génocidaire, impérialiste et favorable à l'apartheid, avec le soutien, selon elle, des Etats-Unis et de la Banque nationale suisse. Face aux multinationales et à la montée de l'extrême droite, elle a appelé à poursuivre la lutte dans les rues et les écoles. «Lausanne, Lausanne, antisioniste», a ensuite scandé la foule.

Black bloc en tête de cortège

Peu après 16h, le défilé s'est ébranlé. En tête, une cinquantaine de jeunes individus entièrement vêtus de noir, capuches rabattues, visages dissimulés derrière des masques et parfois des lunettes de soleil ou de ski. Derrière eux, plus de 1500 manifestants ont progressé dans les rues du centre-ville au rythme des slogans. Parmi les drapeaux palestiniens figuraient aussi des emblèmes communistes, un drapeau du régime islamiste iranien et un drapeau cubain à l'effigie de Che Guevara.

Des jeunes se sont revêtus en noir et masqués sur la place de La Riponne, prêts à défiler.

A la Riponne, désertée par le cortège, une installation constituée de briques assemblées avait fait son apparition. Elle portait l'inscription «Place de la Palestine», accompagnée d'un hommage aux victimes de la colonisation et aux «résistant.e.s».

Vers 16h30, le cortège a marqué un arrêt sur le pont Bessières, avant de gagner le secteur de l'angle rue de Bourg et avenue Caroline. Quelques policiers en équipement antiémeute y barraient un passage. Un pétard a éclaté, tandis que des manifestants leur adressaient insultes et doigts d'honneur. Parmi eux, de très jeunes adolescents, voire des enfants au visage masqué, encouragé par un adulte.

Des bénévoles chargés de l'encadrement du cortège ont alors invité les participants à poursuivre leur chemin, sans trop provoquer les forces de l'ordre.​

Une agence UBS prise pour cible

La tension est montée d'un cran devant une agence UBS fermée, après une nouvelle halte du défilé, rue de la Paix. La banque, déjà copieusement huée durant la marche, est devenue la cible de plusieurs individus. Tandis que des slogans anticapitalistes résonnaient dans le microphone et que des adolescents inscrivaient «Free Gaza» à la bombe sur un mur, plusieurs manifestants s'en sont pris à la porte vitrée de l'espace des bancomats. D'autres ont projeté de la peinture sur la façade.

Un bénévole ayant tenté de dissuader les auteurs des dégradations a reçu de la peinture rouge en plein visage.

Une poignée de policiers antiémeute a alors surgi, se positionnant à un angle de rue. Sans intervenir immédiatement auprès des individus qui s'attaquaient aux distributeurs. Un manifestant masqué a lancé au microphone «ACAB», puis «Tout le monde déteste la police», slogans repris par une partie de la foule. La situation a brusquement dégénéré.

Des pierres et de la peinture ont été projetées sur les policiers, acculés contre un mur. Des passantes, restées derrière les agents pris pour cible, se sont retrouvées dangereusement exposées aux projectiles.

Un individu particulièrement agressif s'est ensuite approché des policiers pour leur cracher dessus à plusieurs reprises, à très courte distance. La scène a provoqué les rires de certains manifestants, tandis qu'une femme tentait de l'éloigner.

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Gaz lacrymogène et matraques

L'ordre a soudain été donné pour réagir. Les policiers ont alors répliqué pour se dégager et disperser les manifestants les plus agressifs. Spray au poivre, charge à la matraque, puis utilisation de gaz lacrymogène: l'intervention a provoqué un mouvement de dispersion.

Certains participants, les yeux en larmes sous l'effet du gaz, ont poursuivi leur chemin vers la place Saint-François. Malgré la présence d'établissements bancaires, dont un siège de l'UBS, et un dispositif policier visible relativement restreint, le cortège a traversé la place sans nouvelles dégradations constatées.



Restait une inconnue: l'itinéraire final. Alors que les autorités municipales avaient demandé que le rassemblement se termine au parc de Montbenon, des sites militants avaient évoqué une descente vers la gare par la rue du Petit-Chêne ou un passage par le Grand-Pont. Un cordon policier, appuyé par un fourgon, barrait cependant le passage. Vers 17h15, le cortège s'est finalement engagé par l'avenue du Grand-Chêne, en direction du parc de Montbenon.