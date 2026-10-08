Avez-vous vu cet homme?

La police valaisanne lance un avis de disparition pour retrouver Albert S. Il a été aperçu pour la dernière fois mercredi à Rarogne (VS).

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La police valaisanne est à la recherche d'Albert S., porté disparu depuis qu'il a quitté son domicile d'Eischoll (VS) ce mercredi 7 octobre 2026.

Agé de 71 ans, l'homme a été aperçu pour la dernière fois le jour même, peu après 17 heures, à la station inférieure du téléphérique à Rarogne (VS). De corpulence moyenne, il mesure 1m65, a les cheveux courts et gris et des yeux bruns.

Albert S. est porté disparu. Image: Police valaisanne

Au moment de sa disparition, il portait un polo rouge, une veste de pluie gris foncé, un pantalon noir et des chaussures de sport noires.

Les personnes pouvant fournir des informations sont invitées à contacter la police au 027 326 56 56. (comm)