assez dégagé15°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Faits divers: une femme de 21 ans retrouvée morte à Vilters (SG)

Une jeune femme de 21 ans retrouvée sans vie près de Vilters (SG)

[Editor&#039;s note: gestellte Szene] Eine Beamtin der Kantonspolizei St. Gallen am Funkgeraet, aufgenommen am Mittwoch, 10. November 2021, in Rheineck. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
La police cantonale de Saint-Gall a dû intervenir suite au décès d'une jeune femme (photo prétexte).Image: KEYSTONE
Le corps d'une femme de 21 ans, qui était portée disparue depuis mercredi, a été retrouvé dans une zone en pente de la commune de Vilters (SG).
21.09.2026, 20:4621.09.2026, 20:46

Une jeune femme de 21 ans, portée disparue depuis plusieurs jours, a été retrouvée sans vie à Vilters (SG). La police penche pour un accident, car rien ne laisse supposer qu'il s'agisse d'un acte criminel.

La femme a été retrouvée sans vie lundi peu après 16 heures par les secours dans une zone en pente dans la région de Vilters, à l'issue d'intenses recherches, a indiqué la police cantonale de Saint-Gall. La victime était portée disparue depuis mercredi dernier. Selon la police, rien n'indique qu'un tiers soit impliqué. (btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
3
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
de Alexandre Cudré
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
Thèmes
Le Trail Les Paccots – La Veveyse
1 / 6
Le Trail Les Paccots – La Veveyse
source: uft/ftv
partager sur Facebookpartager sur X
Un Romand croise un chamois à la gare de Vallorbe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Ces chiens ont eu le droit à leur journée piscine et c'est adorable
A l'occasion de la fin de la saison estivale, plusieurs piscines zurichoises ont ouvert leurs portes aux chiens dans une eau sans chlore. Les quadrupèdes ont adoré le concept.
A l'occasion de la fin de la saison, certaines piscines zurichoises ont organisé une journée dédiée aux chiens. De nombreux quadrupèdes ont ainsi pu profiter des joies de la baignade dans une eau sans chlore.
L’article