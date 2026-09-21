Une jeune femme de 21 ans retrouvée sans vie près de Vilters (SG)

La police cantonale de Saint-Gall a dû intervenir suite au décès d'une jeune femme (photo prétexte). Image: KEYSTONE

Le corps d'une femme de 21 ans, qui était portée disparue depuis mercredi, a été retrouvé dans une zone en pente de la commune de Vilters (SG).

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Une jeune femme de 21 ans, portée disparue depuis plusieurs jours, a été retrouvée sans vie à Vilters (SG). La police penche pour un accident, car rien ne laisse supposer qu'il s'agisse d'un acte criminel.

La femme a été retrouvée sans vie lundi peu après 16 heures par les secours dans une zone en pente dans la région de Vilters, à l'issue d'intenses recherches, a indiqué la police cantonale de Saint-Gall. La victime était portée disparue depuis mercredi dernier. Selon la police, rien n'indique qu'un tiers soit impliqué. (btr/ats)