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Crans-Montana: l’ancien responsable de la sécurité accepte de parler

Crans-Montana: l’ancien responsable de la sécurité accepte de parler

Un ancien conseiller communal chargé de la sécurité a été entendu mardi dans l’enquête sur l’incendie du Constellation. Il a accepté de répondre aux procureures.
29.09.2026, 10:0929.09.2026, 10:09

Le conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana entre 2017 et 2020 a été entendu pour la première fois mardi, par le Ministère public valaisan dans le cadre de l'incendie du 1er janvier à Crans-Montana. Il a choisi de collaborer.

L'accusé a accepté de répondre aux questions des procureures en charge de faire la lumière sur les circonstances de l'incendie du 1er janvier dernier. Le sinistre avait fait 41 morts et 115 blessés. Durant son mandat, le «Constellation» a fait l'objet de deux contrôles périodiques de sécurité: en 2018 et, le dernier en date, en 2019.

epa13100247 Portraits of the young victims are displayed at the entrance of the bar Le Constellation six months after a deadly fire, in Crans-Montana, Switzerland, 09 July 2026. Forty-one people, most ...
Hommage aux victimes à l'entrée du Constellation.Keystone

Préalablement à son mandat politique, l'homme avait été à la tête du Centre de secours incendie de Crans-Montana de 2008 à 2014.

Deux auditions pour les Moretti

D'autres auditions sont encore prévues avant la fin de l'année. Le 20 octobre, l'ancien président de Chermignon, Jean-Claude Savoy, se présentera également au campus Energypolis de Sion et ce pour la troisième fois après le 13 mai et le 16 juillet. A l'occasion de sa première convocation, l'ex-élu avait choisi de ne pas répondre aux questions, son avocat et lui n'ayant pas eu accès préalablement au dossier.

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Jacques et Jessica Moretti.Keystone

Jacques et Jessica Moretti sont conviés à deux nouvelles auditions, en mode confrontation comme le 5 juin, soit les 2 novembre et 2 décembre. Mi-août, Jacques Moretti s'est retrouvé en détention provisoire. Le ressortissant français est soupçonné de violences à l’encontre de son épouse.

Huit anciens ou actuels élus

Au total, le nombre d'accusés se monte actuellement à 17. Il s'agit de huit anciens ou actuels élus de Crans-Montana ou de Chermignon et de sept actuels ou anciens employés de l'une ou l'autre de ces deux communes. Jessica et Jacques Moretti s'ajoutent à cette liste.

Dans cette affaire, tous les accusés doivent répondre des mêmes charges, soit: homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Depuis sa dernière audition, début juin, Jessica Moretti doit également répondre de faux dans les titres. (sda/ats)

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