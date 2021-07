Suisse

Votation populaire du 26 septembre: de quoi parle l’initiative 99%



Initiative 99% ou «Robin des bois», mais que veulent les Jeunes socialistes?

Après l’été, les Suisses seront de retour aux urnes pour se prononcer sur l’initiative 99% de la Jeunesse socialiste, notamment. Pour bien comprendre l’idée en quelques points, c’est par ici!

Le dimanche 26 septembre prochain, la population suisse est appelée à se prononcer sur «l’initiative 99%», aussi qualifiée d’initiative «Robin des bois». Elle est soumise au peuple en même temps que le référendum qui s’oppose au mariage pour tous. Officiellement, cette initiative populaire fédérale est nommée «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital».

Pourquoi on vote?

L’initiative 99% a été lancée par la Jeunesse socialiste (JUSO) en octobre 2017. Elle a formellement abouti le 14 mai 2019 avec 109 332 signatures valables sur les 109 753 déposées.

Le Parlement et le Conseil fédéral ont débattu et se sont prononcés contre le texte, lors de la session parlementaire de mars 2021. Le 30 juin dernier, l’Exécutif fédéral a décidé de la soumettre au peuple et aux cantons le 26 septembre.

Que demande le texte?

En substance, l’initiative 99% a pour objectif d’accroître l’équité sociale en augmentant la charge fiscale des revenus du capital les plus élevés et d’une redistribution. Les montants obtenus grâce à ce texte serviront alors à soulager les personnes disposant de moyens ou bas revenus, par exemple en baissant leurs impôts ou en investissant dans les services publics.

Le texte soumis au peuple:

Concrètement , c’est quoi?

Plus concrètement, le texte vise à ce que les parts du revenu du capital supérieures à 100 000 francs (un montant qui reste à préciser dans la loi) soient plus fortement imposées. «Au dessus de ce montant, les revenus du capital seront imposés une fois et demie de plus que les revenus du travail», affirment les initiants.

Un exemple pour comprendre:

Votre fortune (immobilier, actions ou autres) vous rapporte 500 000 francs par année.

Les premiers 100 000 francs restent imposés comme aujourd’hui.

Les 400 000 francs supplémentaires sont imposé à 150%, soit 1,5 fois plus par rapport à l’imposition actuelle.

L’argent récolté par ce supplément d’imposition est affecté aux buts de l’initiative.

Aussi, pour gagner 100 000 francs par année grâce à une fortune, il faudrait détenir un capital de 3 millions de francs, calculent encore les initiants.

Trois arguments pour

Davantage de justice

L’augmentation des loyers et des primes d’assurance-maladie dévore une part toujours plus grande du revenu des gens. L’initiative réduit la charge, pesant sur les salaires, en diminuant les impôts de la classe moyenne et en renforçant le service public, notamment par le biais d’une augmentation des subsides pour les primes d’assurance-maladie ou des investissements dans les crèches. Une dimension féministe

En Suisse, les femmes effectuent deux fois plus de travail non rémunéré que les hommes, au sein du ménage, et reçoivent un salaire inférieur à travail égal. Dès lors, la pauvreté est principalement féminine. En permettant de développer les services publics et de soulager les bas revenus, l’initiative profitera aux femmes en particulier.

Trois arguments contre

Le capital est déjà imposé à plusieurs échelons en Suisse, à travers les impôts sur le capital, sur le bénéfice, sur les dividendes. En comparaison aux autres pays, la Suisse connaît déjà une fiscalité élevée. Ajouter ce que propose l’initiative réduirait l’attraction du pays par rapport à l’international.

En cas d’acceptation de l’initiative, les entrepreneurs seraient contraints de réduire leurs investissements en raison d’une hausse d’impôts. Résultat: les Petites et moyennes entreprises (PME) seraient désavantagées en comparaison aux grandes sociétés, notamment dans l’accès au crédit. Leur compétitivité serait réduite, l’innovation serait découragée et la création d’emplois péjorée.

En cette période de crise générée par la pandémie, l’initiative ralentirait la nécessaire reprise économique pour les entreprises et, surtout, les PME. Au final, ce serait notamment les salariés qui en subiraient les effets négatifs avec de possibles baisses de salaires.

Qui est pour, qui est contre?

De nombreux partis ou organisations ne se sont pas encore prononcés sur cette initiative. La liste, ci-dessous, sera mise à jour au fur et à mesure.

Pour: Parti socialiste, Jeunesse socialiste, Union syndicale suisse.

Parti socialiste, Jeunesse socialiste, Union syndicale suisse. Contre: Conseil fédéral, Parlement, UDC, PLR, Le Centre, Vert’libéraux, Union suisse des arts et métiers (Usam).

Et vous , qu’en pensez-vous?

Après cette présentation, êtes-vous pour ou contre l’initiative? Oui! Il est temps de prendre davantage aux plus aisés pour aider les classes moyennes et populaires. Non! Ce serait contre-productif car les entreprises seraient perdantes, tout comme les salariés.

