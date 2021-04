Deux vieux crabes de la politique fédérale se recyclent à Lugano

Les élections communales, en bref, au Tessin

Après le dépouillement dans les principales villes, le constat est sans appel pour la RSI: tout le monde a perdu, sauf l'UDC et les Verts. Dans les quatre villes – Bellinzone, Lugano, Locarno et Mendrisio – les écologistes gagnent six sièges. L'UDC a gagné là où il a fait la course seul, sans la Ligue (Lugano).