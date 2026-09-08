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PISA: résultats en baisse en lecture et mathématiques

Les élèves suisses restent au-dessus de la moyenne de l’OCDE en lecture, mathématiques et sciences. Mais leurs performances reculent dans deux domaines.
Les adolescents suisses obtiennent toujours de bons résultats en comparaison internationale (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Cette baisse du niveau des élèves suisses se confirme

Les élèves suisses restent au-dessus de la moyenne de l’OCDE en lecture, mathématiques et sciences. Mais leurs performances reculent dans deux domaines.
08.09.2026, 09:3008.09.2026, 10:04

Le niveau des élèves de 15 ans en Suisse en lecture et mathématiques a baissé, selon la dernière étude PISA publiée mardi. Il est resté stable en sciences. Dans les trois domaines, les résultats suisses sont significativement au-dessus de la moyenne de l'OCDE.

En science, le domaine principal de l'enquête 2025, les élèves suisses ont obtenu 501 points (moyenne OCDE 482). Ils ont aussi obtenu de bons résultats en mathématiques (499 points; moyenne OCDE 482 points). Parmi les 38 pays de l'OCDE, seuls trois ont fait mieux, relève la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans un communiqué diffusé à l'occasion de la publication de l'étude.

Les élèves suisses ont aussi obtenu un score supérieur à la moyenne en lecture et en résolution de problèmes par modélisation, un domaine testé pour la première fois.

Sur le long terme, les performances des élèves suisses en lecture et en mathématiques sont toutefois à la baisse. En dix ans, le score en lecture est passé de 492 points à 470 et en mathématiques de 521 à 499. Cette tendance à la baisse s'observe également dans la moyenne de l'OCDE. (jah/ats)

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