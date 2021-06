Suisse

Reportage

A Cressier, village meurtri: «Mardi, on a cru qu'on allait mourir noyés»



Image: watson

A Cressier, village meurtri: «On a cru qu'on allait mourir noyés»

Reportage à Cressier (NE), où les habitants, gravement touchés par un torrent de boue mardi soir, n'en finissent pas de déblayer des montagnes de gravats. Rencontres et témoignages.

Mardi 22 juin à 20h10, un ruisseau tout maigrelet, le Ruhaut, s’est transformé en terreur. Dévalant du plateau d’Enges, un râle de boue, de pierres et de branchages s’est abattu sur Cressier. Ce village viticole tout en pierre jaune, à la chute du Jura, à l’amorce du Plateau, dans le canton de Neuchâtel, a vécu ce que les fatalistes appellent la faute à pas de chance. C’est comme si la chasse d’eau du ciel avait tout lâché au même endroit.

«Le feu, on peut l’arrêter, l’eau, non», philosophe Pierre Lauper, le boulanger de Cressier. Aujourd’hui à la retraite. Ce natif du lieu, trente-cinq ans de pétrin dans les mains, a vu la vague venir, calé à son balconnet, au premier étage de ce qui fut sa boulangerie, à présent «Pizza Torino».

image: watson

Moustache et casquette, short, polo et fine polaire sur le dos, Pierre Lauper à cet air hagard des vacanciers face au spectacle des désastres estivaux. Il pleure en parlant, comme si toute sa vie se résumait à cette poussière au sol, épaisse et de la couleur du curry. Lui n’est pas touché, mais c’est presque pire. Ce vendredi matin, trois nuits après la catastrophe, il s'en va aider des amis, chez qui tout ou presque a été dévasté. «Ils n’ont plus de cave, plus rien.»

Le temps est vicieux, ni chaud, ni froid. Une coalition de nuages bas menacent encore. «Je pense que la nature se détraque. On envoie tellement de chenit dans notre atmosphère», soupire Pierre Lauper. En face, côté Plateau, passées le chemin de fer et le ruban d’autoroute, la raffinerie. La raffinerie de Cressier. La dernière en Suisse. Elle et l’usine Frigemo, spécialisée dans les produits dérivés de la pomme de terre, diffusent parfois dans l’air un mélange sucré-salé repérable.

400 foyers touchés

Cressier, 2000 habitants, 400 foyers touchés. La désolation. Des dizaines de secouristes dépêchés au chevet de la population: travailleurs de chantiers, entreprises de nettoyage, électriciens, protection civile, policiers, sans compter les nombreux bénévoles. Pour eux tous, les Cressiacois n’ont que louanges à la bouche.

image: watson

Cressier, évacuation des déchets Vidéo: watson

Les engins, travaillant en binôme, les uns ramassant les gravats, les autres les emportant, n’en finissent pas de déblayer les ruelles envahies de limon, de boue gluante, de grosses pierres sorties de leurs gonds. Sur la cabine de son tractopelle, un ouvrier signale par un fanion son pays de cœur, le Portugal. Dans un jardin abîmé flotte un drapeau suisse plus rouge que d'habitude.

Au centre du village, un liquide marron recouvre la cour du château, carré médiéval épaulé de tours pointues. La fontaine est détruite, un ancien pressoir a des allures de moignon. Les deux formaient un joli ensemble.

«La petite a 7 ans, elle est à l’école, c’est mieux»

image: watson

«La petite a 7 ans. Elle est à l’école. C’est mieux.» Yannick Sunier est polymécanien à Bienne. Trois générations, quatre en comptant la grand-mère de 97 ans, évacuée après le drame de mardi, vivent sous un même toit, au cœur de Cressier. Ça fait 27 ans que tout ce monde habite là. Les yeux rougis, Yannick, à ses côtés Christelle, son épouse, voit avec dépit sa voiture soulevée dans les airs, puis reposée à l’arrière d’un camion avant d’être évacuée. «Ça va?», lui demande un membre de la protection civile, connu de la veille et de l’avant-veille. Le jeune père de famille répond d’un «merci pour tout». «Ce sont des héros, j’ai beaucoup de respect pour eux.»

Une femme témoigne, à Cressier, après l'évacuation des déchets Vidéo: watson

Huguette, la mère de Yannick, fait faire le tour du propriétaire. Tout le bas a été noyé. L’électroménager est fichu. Mais ce qui désole le plus et fâche Huguette, en t-shirt vert, c’est la destruction de son chauffage alternatif, 60 000 francs investis dans une pompe à chaleur, une énergie propre, dite CTA. L’eau chargée de saletés est entrée par l’arrivée d’air et elle a obstrué les filtres. Aujourd’hui, l’énergie manque, dans la grande maison ancienne. «On nous emmerde avec la loi CO2 pour faire du fric, mais quand on veut mettre des panneaux solaires sur le toit, on nous dit que ce n’est pas possible. Comme si on pouvait les voir.»

Frayeurs

Christine habite un studio situé au rez-de-chaussée de chez Huguette. On voit tout dedans. Comme du linge retombé après essorage. Dans cette chambrette, Christine avait entreposé des souvenirs d’enfance. Elle a tout perdu. «J’ai la larme qui coule toute seule.» Elle est saisie de frayeurs a posteriori. Et si sa petite-fille, qu’elle héberge parfois pour la nuit, avait été chez elle, ce mardi où les éléments se sont déchaînés? Christine tient sa petite chienne Kayla blottie contre sa poitrine.

«Le bois aussi, tu mets le bois, ça a beaucoup de valeur»

image : watson

«Le bois aussi, tu mets le bois, ça a beaucoup de valeur, j'avais vingt-cinq planches environ.» Christelle, une jeune femme en jogging et bottes, indique à sa mère, Viviane, ce qu'elle doit écrire sur son calepin, déjà bien rempli de tous les biens détruits. Entre autres, et cela sera transmis à l'assurance: un lave-linge, un sèche-linge, un congélateur, la chaudière à mazout. «Il y a du mazout à la cave et la cuve n'est peut-être pas stable», s'inquiète Viviane.

C'est sa fille qui a écrit «Courage», sur un mur, avec de la boue, au-dessus de marques de mains d'enfants trempées dans la même matière. Christelle est fourrier à l'armée. Du rez-de-chaussée encrassée de toute cette marée brune, elle a sorti une «caisse d'officier» où sont entreposés ses documents militaires. Souillés jusqu'au dernier. «Je l'avais sûrement laissée entreouverte», dit-elle machinalement.

La maman a ce petit accent chantant qui ramène aux origines. «Et quand je m'énerve, je l'ai encore plus fort fort», plaisante-t-elle. Viviane est de Dordogne. Mais lundi, en huitième de finale à l'Euro, elle soutiendra les Suisses, pas les Français. «Ils sont trop chauvins. Quand il gagnent, on n'entend qu'eux», y va-t-elle en redoublant d'intonations méridionales.

La maison du grand-père

image: watson

«Heureusement mes deux petite chattes, Cannelle et Ragusa, sont toujours avec nous. Si elles n’avaient plus été là, je crois que ce serait plus dur à supporter. Mardi, on a cru qu’on allait mourir noyés.» Tout en haut du village, en sa partie la plus pentue, à la lisière de la forêt, là où débouche le Ruhaut, d’habitude amical, des maisons témoignent de la puissance du choc. Celle de Yann Berger, 47 ans, qu’il tient de son grand-père, est toujours debout, mais seuls les murs sont apparents. Le reste est parti: le salon, la cuisine, la cave, le jardin, la piscine, les jeux des enfants. Du grill, on ne voit plus que la hotte. Le bas comme tout alentour gît sous un mètre cinquante de gravats.

Chez Yann Berger, l’une des victimes des inondations à Cressier Vidéo: watson

Oui, mardi, à 20h10, Yann Berger, sa femme Laetitia, leurs deux filles et les deux petites chattes, ont cru mourir. Ils ont eu à peine le temps de se réfugier au «galetas». Ils ont appelé les secours, qui ne sont pas venus ou n’ont pas pu venir. Ils ont appelé des amis. Qui sont venus les sortir de leur refuge coincé sous les toits. C’est en redescendant vers le bas de la commune que nous croiserons l’un d’eux par hasard. «On savait comment aller les chercher, on est du village, les policiers, eux, non», expliquera-t-il.

Ils la boiront ensemble

Yann Berger se dit qu’il en a pour un an avant de pouvoir réemménager dans sa maison meurtrie. Comme les naufragés, il se cale un programme. En six points : «Vider la cave, casser les plâtres, vider la cuisine et les toilettes, vider la piscine, déblayer le jardin, remettre en état l’intérieur.» Gibus passe. Un ami. Il a récupéré intacte une bouteille d’oeil de perdrix dans la cour de Yann Berger. Les deux copains la boiront ensemble. Pas du tout un voleur, Gibus. La police sait qu’il y a eu des rapines la nuit précédente. On ne pensait pas cela possible, à Cressier.

image: watson

Il est midi. Les ouvriers et bénévoles se dirigent vers le collège où a lieu une distribution de nourriture. Au menu, salade de pommes de terre et cervelas. Deux écolières, souriantes, rentrent à la maison pour dîner, chacune une bouteille d’eau potable sous le bras, leurs pieds battant la poussière.

Inondations à Cressier 1 / 22 Inondations à Cressier source: watson

Plus d'articles sur le thème «Suisse» Le Conseil fédéral étudie un outil de contrôle des imams Link zum Artikel Les requérants d'asile seront davantage vidéosurveillés Link zum Artikel Personnaliser les affiches de l'OFSP? Oui, mais interdit d'écrire «Trump»! Link zum Artikel Voici comment les villes et les cantons romands agissent pour le climat Link zum Artikel