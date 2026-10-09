Même lorsque l'emballage a déjà été ouvert, Migros fait preuve de souplesse si la quantité réelle ne correspond pas à celle indiquée. Image: www.imago-images.de

«Le poulet s'évapore vite, c'est comme ça»: Migros réagit

Une barquette de poulet fait actuellement débat sur les réseaux sociaux. Elle contiendrait moins de viande que la quantité indiquée sur l'emballage. Voici ce que répond le détaillant.

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Rares sont les consommateurs qui pèsent leurs courses une fois rentrés chez eux. Un client de Migros l'a pourtant fait et a constaté que quelque chose clochait.

Sur Reddit, le consommateur raconte qu'une barquette de poulet achetée chez Migros contenait nettement moins de viande que ce qui était indiqué sur l'emballage. Plus précisément, la quantité réelle aurait été inférieure d'environ 16% à celle annoncée. Impossible toutefois de déterminer avec certitude si les affirmations du client sont exactes ou si la photo a été mise en scène.

Selon la balance, la barquette contient 16% de poulet en moins que prévu. Image: reddit

Dans les commentaires, les internautes se sont lancés dans un débat animé. Plusieurs évoquent notamment l'eau contenue dans le papier d'emballage, mais aussi dans le poulet lui-même. «Le poulet s'évapore vite, c'est comme ça», ironise une personne. Un autre internaute conseille de contacter le service clientèle de Migros en joignant une photo pour obtenir un remboursement.

Voici ce que dit Migros

Reste à savoir comment les consommateurs doivent procéder dans une telle situation. Interrogé à ce sujet, Andy Zesiger, porte-parole de la Migros, explique:

«Les clients qui ont l'impression que le contenu réel d'un produit ne correspond pas à la quantité indiquée sur l'emballage peuvent s'adresser directement au service clientèle de Migros ou déposer une réclamation dans leur magasin Migros. Chaque signalement est pris au sérieux et examiné par le service qualité compétent.»

Andy Zesiger souligne que dans le cas d'une réclamation pour un produit déjà ouvert, il faut que l'écart constaté puisse être vérifié. L'entreprise fait toutefois preuve de souplesse dans de tels cas. «En règle générale, les clients reçoivent un produit de remplacement ou sont remboursés du prix d'achat. Dans la mesure du possible, il est conseillé d'apporter le ticket de caisse ou l'emballage du produit afin de faciliter les vérifications», précise-t-il.

Outre le service clientèle, le personnel du magasin concerné peut également venir en aide aux consommateurs. Image: KEYSTONE

Selon Migros, ce type de réclamation reste toutefois rare. «Grâce à nos normes de qualité élevées et à nos contrôles internes systématiques, le taux d'erreur est très faible», avance Andy Zesiger. Le respect des poids indiqués est surveillé tout au long de la production par des systèmes de contrôle automatisés. Des vérifications par sondage sont également effectuées régulièrement. (kek/trad. hun)