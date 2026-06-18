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Les Take Away vaudois de la Migros ont une nouvelle spécialité

Ce nouveau plat débarque dans les Take Away vaudois de la Migros.
Image: Keystone / Instagram, montage watson

Ce plat qui fait le buzz arrive dans des Take Away romands de Migros

Né en France et popularisé sur TikTok, le «crousty» débarque dans les Take Away Migros vaudois avec une offre de lancement.
18.06.2026, 09:4818.06.2026, 09:51

C'est une annonce que la Migros a décidé de faire en ligne via une collaboration avec un influenceur et un concours. Et pour cause: une nouveauté culinaire très populaire sur internet arrive dans les magasins Migros Take Away du canton de Vaud, selon une publication de l'influenceur goodgreeg (26 000 abonnés sur Instagram).

Le Crousty Tasty (c'est ainsi que s'appelle cette spécialité) associe riz, poulet suisse pané, sauce au yogourt, sauce sriracha (une sauce légèrement piquante à base de piment), oignons frits, sésame et persil frais. Le plat est proposé à 11,90 francs.

Un phénomène venu de France

Migros surfe ainsi sur une tendance qui dépasse les frontières suisses. Selon la Tribune de Genève, le «crousty», composé de riz, sauce et poulet pané en barquette, serait né en 2012 à Lormont, près de Bordeaux (sud-est), où deux amis ont adapté un plat traditionnel d'Asie du Sud-Est aux codes de la street food. Enfin c'est ce qu'ils afffirment.

Propulsé par des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux et particulièrement TikTok d'après la RTS, le concept, qui séduit beaucoup les jeunes, a ensuite essaimé en France via des chaînes, comme la parisienne Tasty Crousty, qui compte déjà une cinquantaine d'enseignes.

La tendance a depuis gagné la région lémanique, souligne la Tribune de Genève, et le restaurateur Genevois Tiago Da Costa a ouvert trois «Planète Crousty», aux Pâquis, à Chêne Bourg et à la Jonction, où s'écouleraient environ 150 plats par jour et par enseigne. Il prévoit par ailleurs d'étendre son concept aux cantons de Vaud et du Valais.

Pour le lancement de sa version du fameux plat, la Migros annonce une offre 1 acheté = 1 offert, valable du 17 au 20 juin dans les Take Away du canton de Vaud. (ysc)

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