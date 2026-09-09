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Swiss annule 23 vols entre la Suisse et le Royaume-Uni

Plus de 1000 vols au départ ou à destination du Royaume-Uni ont été annulés mardi en raison d'un problème technique, désormais résolu. Swiss a dû supprimer 23 vols et s'attend à d'autres perturbations.

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Swiss a annulé mardi 23 vols à destination et en provenance de Londres et Manchester. Ces annulations sont dues à des perturbations du contrôle aérien au Royaume-Uni.

Environ 2800 passagers de la compagnie helvétique sont concernés par ces annulations au départ et à destination des aéroports de Londres Heathrow, Londres Gatwick, Londres City et Manchester, a indiqué Swiss mardi à l'agence de presse Keystone-ATS. La filiale de Lufthansa prévoit d'autres retards et annulations.

Le situation à l'aéroport le Londres Heathrow ce mercredi matin: un seul avion est visible sur «Flightradar24». Image: Flightradar

La compagnie aérienne n'est pour l'instant pas en mesure d'évaluer les répercussions sur le trafic aérien de mercredi. «Swiss met tout en oeuvre pour minimiser l'impact sur ses passagers», a fait savoir la compagnie. Ceux-ci seront automatiquement replacés sur le prochain vol disponible et sont invités à vérifier régulièrement le statut de leur vol.

«Une expérience incroyablement frustrante»

Selon le site de suivi du trafic aérien Flightradar24, environ 1300 vols ont été annulés dans le pays mardi, presque tous à Heathrow, en raison d'un problème technique rencontré par le contrôle aérien britannique (NATS). 177 vols ont également été annulés ce mercredi.

La panne, «très complexe», a «créé des difficultés pour l'ensemble du réseau aérien, et s'en remettre prendra du temps», a écrit sur X le contrôle aérien britannique. Ce dernier a affirmé avoir «résolu» le dysfonctionnement à l'origine des perturbations et travailler «aussi dur que possible pour résorber le retard accumulé dans les vols».

Mais la compagnie aérienne British Airways, qui a dit avoir été obligée de détourner plus d'une centaine de vols mardi après-midi, a prévenu que «la gravité du problème signifie qu'il y aura des répercussions importantes» faute d'avions et d'équipages disponibles.

Des dizaines de milliers de voyageurs ont été affectés, a estimé British Airways sur X, décrivant «une expérience incroyablement frustrante» pour ses clients et son personnel. (ats/afp)