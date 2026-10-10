Les physiothérapeutes réclament une hausse des tarifs d’au moins 30%

Des pétitions réunissant plus de 9000 signatures ont été déposées à Fribourg et Neuchâtel pour revaloriser le métier et préserver l’accès aux soins.

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Les physiothérapeutes fribourgeois et neuchâtelois réclament une hausse des tarifs d’au moins 30% pour couvrir leurs frais et préserver l’accès aux soins. Image: Shutterstock

Les physiothérapeutes fribourgeois et neuchâtelois ont déposé cette semaine des pétitions dans le cadre de la campagne nationale de Physioswiss «Soigner à 100%. Rémunéré à 70%». A Fribourg, ce sont 6305 paraphes qui ont été déposés et plus de 2700 à Neuchâtel.

La pétition intitulée «Pour une physiothérapie accessible et de proximité dans le canton de Fribourg» a été déposée à la Chancellerie d'Etat. Le texte de l’association PhysioFribourg est muni de 6305 signatures et s'inscrit dans une campagne nationale de revalorisation du métier.

La pétition demande un ajustement des tarifs à la hausse de 30% au minimum, avec l'objectif de renforcer le secteur de la physiothérapie. «Cela permettra aux cabinets de couvrir leurs frais d'exploitation et de verser des salaires équitables», relève le communiqué publié par la Chancellerie d'Etat.

Ensuite, le texte veut garantir la sécurité de l'offre, en assurant l'accès aux soins de physiothérapie tant dans les villes que dans les régions rurales. Sur le plan national, l'association faîtière Physioswiss a fait savoir le 1er octobre avoir récolté 112'000 signatures dans toute la Suisse pour soutenir la cause.

Neuchâtel aussi

Dans le canton de Neuchâtel, l’Association neuchâteloise de physiothérapie (ANP) est montée mercredi au Château de Neuchâtel pour déposer une pétition identique à la chancellerie. Les plus de 2700 signataires demandent également une augmentation d’au moins 30% de la valeur du point tarifaire en physiothérapie.

«Cette hausse permettrait aux cabinets de couvrir leurs frais d’exploitation, de verser des salaires équitables et de garantir l’accès aux soins, en ville comme dans les régions périphériques», relève l’ANP dans un communiqué. La campagne nationale de Physioswiss s'intitule «Soigner à 100%. Rémunéré à 70%».

Les négociations sur la structure tarifaire sont fédérales, «mais c’est la valeur du point, fixée lors des procédures cantonales, qui décidera d’une amélioration réelle de la rémunération», précise l’ANP dans ses explications. (dal/ats)