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Einsiedeln: deux blessés graves après une chute à travers un toit

Einsiedeln: deux blessés graves après une chute à travers un toit

Un homme et une femme de 22 ans ont chuté de près de quatre mètres à travers une fenêtre de toit, samedi, lors d’un événement public à Einsiedeln (SZ).
04.10.2026, 12:1804.10.2026, 12:18
La Rega est intervenue lors de plusieurs missions complexes ces derniers jours (archives).
Une enquête doit établir les circonstances de l’accident.Keystone

Deux personnes ont été gravement blessées samedi après-midi à la suite d'une chute de près de 4 mètres à travers une fenêtre d'un toit lors d'une réunion publique à Einsiedeln (SZ). Les circonstances exactes de l'accident restent pour l'heure indéterminées.

L'homme et la femme, tous deux âgés de 22 ans, assistaient à un événement public sur le toit d'un immeuble industriel quand l'accident s'est produit, vers 15h30. Tous deux sont passés à travers un velux d'un toit, dans des circonstances que l'enquête devra établir, a indiqué dimanche la police cantonale schwyzoise.

Après avoir reçu les premiers soins de la part de plusieurs services de secours, ils ont été transportés par la Rega vers des hôpitaux hors du canton. La police cantonale de Schwytz a ouvert une enquête en collaboration avec le ministère public du canton. (dal/ats)

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