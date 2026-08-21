Votre nom a-t-il la cote en Suisse? C'est le moment de le découvrir. Image: Imago / Keystone, montage watson

Votre nom de famille est-il populaire en Suisse? Cette carte dit tout

L'Office fédéral de la statistique (OFS) a dévoilé ce vendredi le palmarès des prénoms et des noms de famille en Suisse pour l'année 2025. Un outil interactif permet de savoir où les gens portant le même nom que vous vivent.

Plus de «Suisse»

Vous vous appelez Müller, Meier ou Schmid? Alors vous avez de la compagnie, car ce sont les trois noms de famille les plus portés en Suisse, avec respectivement 52 674, 32 284 et 30 134 personnes. Suivent Keller (22 897), Weber (19 956) et Schneider (18 938). Huber (17 883), da Silva (17 447), Meyer (17 253) et Steiner (17 109) complètent le top 10.

Mais où vivent tous ces homonymes? Une carte interactive fournie par l'Agence télégraphique suisse Keystone-ATS répond à cette question.

Un outil pour connaître la popularité de son nom

On y tape son nom de famille, et la carte affiche sa répartition géographique en Suisse, canton par canton ou commune par commune, avec le nombre exact de personnes qui le portent. Elle indique aussi le top 10 des lieux où chaque nom est le plus représenté. Essayez avec le vôtre!

L'Office fédéral de la statistique a aussi dévoilé le palmarès des prénoms des nouveaux-nés en 2025. Noah, en première position, ainsi que Sofia, en seconde, occupent le sommet du classement, devant Emma, Liam Mia et Gabriel.

On vous en parle ici 👇 Voici les prénoms les plus donnés l'an dernier en Suisse

Les noms de famille les plus répandus

Dans le classement des 20 noms de famille les plus répandus en Suisse, seul da Silva (8ᵉ position) détonne, car il s'agit du seul nom d'origine non germanique. Il est également intéressant de noter que le seul patronyme dont l'origine peut être considérée comme typiquement romande est Favre, en 94ᵉ position.

(ysc)