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Noah et Sofia sont les prénoms les plus donnés en Suisse en 2025

Voici les prénoms les plus donnés en 2024 en Suisse
Image: KEYSTONE

Voici les prénoms les plus donnés l'an dernier en Suisse

L'Office fédéral de la statistique a diffusé ce vendredi matin la liste des prénoms les plus populaires en Suisse en 2025. Le podium ne devrait pas vous surprendre.
21.08.2026, 08:3121.08.2026, 09:30

Si vous êtes nés en Suisse au cours de l'année écoulée, vous avez de bonnes chances de vous appeler Noah ou Sofia. Il s'agit des deux prénoms les plus donnés dans notre pays en 2025. Suivent Liam et Gabriel et, chez les filles, Emma et Mia. C'est ce qui ressort des derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), diffusés ce vendredi matin.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette liste ne réserve pas beaucoup de surprises. Cela fait plusieurs années que ces six prénoms se disputent les premières places du classement. A titre d'exemple, Noah a occupé la première place en 2010 et en 2011, de 2013 à 2017, puis de 2021 à 2025. Chez les filles, Sofia arrive en tête en 2025. Elle figurait déjà dans le top 3 des prénoms les plus populaires de 2017 à 2019 et de 2022 à 2024.

Les prénoms les plus populaires en Suisse

Nombre de prénoms des nouveau-nés en 2025. Le graphique montre tous les prénoms attribués au moins deux fois, selon le sexe.

Maximum 4 noms autorisés. Réduisez le nombre.
  • Tous/Toutes
  • Filles
  • Garçons

Rang

Nom

%

Nombre

Graphique : watson • Source :

Office fédéral de la statistique

Les prénoms Liyana chez les filles et Arno chez les garçons sont ceux qui ont connu la plus forte progression en nombre de rangs. Ils en ont gagné respectivement 279 et 199 entre 2024 et 2025. Pendant la même période, les prénoms Linda et Milan ont accusé la chute la plus vertigineuse, perdant respectivement 69 et 76 rangs.

Finalement, Mina et Maleo font leur entrée dans le top 100 des prénoms des nouveau-nés.

Les tendances en Suisse romande

Les prénoms les plus choisis diffèrent (légèrement) en fonction de la région linguistique. En Suisse romande, les parents ont plébiscité Gabriel, Noah et Arthur pour les garçons. Au niveau cantonal, on retrouve toujours Noah sur le podium, à l'exception du Jura, où les prenons les plus donnés ont été Arthur, Elio et Adam.

La situation diffère un peu plus chez les filles: en terres romandes, les prénoms les plus populaires ont été Sofia, Olivia et Alma.

(asi)

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