Swisscom est le meilleur opérateur téléphonique de Suisse

Voici le meilleur opérateur téléphonique de Suisse

Un site allemand a tranché: c'est bien Swisscom le meilleur opérateur de Suisse, tant en termes de 5G que de téléphonie (et bien d'autres). Mais il n'hésite pas à le reconnaître: cela a un coût. Sunrise et Salt sont également bien notés.

Selon le site de tech allemand Chip, Swisscom est le meilleur opérateur de Suisse, devant Sunrise et Salt. Swisscom s'est félicité dans un communiqué:

«Pour la dixième fois, Chip a désigné le réseau mobile de Swisscom comme étant le meilleur de Suisse» Swisscom

Le réseau l'emporte dans toutes les catégories: téléphonie, Internet mobile, 5G, hotline et même connexion mobile dans les InterCity des CFF. Swisscom a ainsi le débit de données mobiles en déplacement le plus rapide entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche: 50 mégabits par seconde.

«Les Suisses disposent des meilleurs réseaux du monde germanophone», nous indique le site, qui a les testés avec son partenaire Net Check. Bon, cela vaut pour la Romandie aussi — on l'espère.

Trois bons réseaux

Swisscom est ainsi très proche du «6» (ou plutôt du «1», comme notent les Allemands). Mais Sunrise et Salt ne sont pas en reste, selon Chip, qui décrit «deux réseaux qui fonctionnent très bien». Ils décrochent respectivement un 1,26 et un 1,27. Grosso modo, un 5,7. Pô mal.

«Lorsqu’il s’agit de la disponibilité de la 5G dans les villes et à la campagne, Swisscom apparaît comme la référence absolue» Swisscom

Selon le site allemand, Sunrise est toutefois en perte de vitesse. Celui qui était il y a encore quelques années au coude-à-coude avec Swisscom s'est clairement fait dépasser, et est désormais talonné de très près par Salt.

«Salt a réalisé des progrès significatifs en matière de 5G et d’Internet mobile» Chip.de

Element intéressant: parmi les cinq plus grandes villes du pays, celle où la couverture 5G est la plus complète est Genève: 93,1% pour Sunrise et 92,6% pour Swisscom (79,5% pour Salt). Après Genève, les performances de couverture sont les meilleures à Berne, Zurich, puis Bâle. Et celle où elle l'est le moins: Lausanne (entre 45,9 et 55,5%).

Tout a un prix

Et niveau prix, qui est le meilleur? «Swisscom est le meilleur dans tous les domaines, mais cela a également un prix», note l'expert, laissant sous-entendre les prix élevés du n°1 helvétique.

«Si vous préférez vous tourner vers un tarif moins élevé, vous ne ferez certainement pas un mauvais choix» Chip.de

