C'était un peu la gabegie dans la région du Gothard samedi

Les cinq tunnels du canton, à savoir le tunnel de Lungern, le tunnel de Giswil, le tunnel de Zollhaus et le tunnel de Sachseln, ont été touchés. Le tunnel de Lopper a été fermé en direction de Lucerne. (vz/ats)

L'itinéraire alternatif vers le sud via la route nationale A13 n'était pas praticable samedi en raison des intempéries dans la vallée méridionale grisonne de la Mesolcina (ou Misox). Suite aux intempéries de vendredi soir, un tronçon de route de l'A13 a été détruit.

Le temps d'attente à la mi-journée s'élevait à près de deux heures, a indiqué le TCS sur X. Les bouchons sont de plus en plus fréquents en fin de semaine au Gothard.

Plus de «Suisse»

Il fallait s'armer de patience pour franchir le Gothard en voiture samedi. Un embouteillage de près de douze kilomètres s'est formé à l'entrée nord. Dans le canton d'Obwald, tous les tunnels ont été temporairement fermés. La faute à des problèmes techniques et aux intempéries.

Les plus lus

Augmentation massive des prix des billets de transports en Suisse

L'Union des transports publics (UTP) prévoit des coûts supplémentaires massifs pour les transports publics régionaux au cours des prochaines années. Une réduction de l'offre n'est toutefois pas envisageable. Ce sont les usagers – et l'Etat – qui devront casquer.

Les coûts des RER, des bus et des trams devraient augmenter d'environ 30% d'ici 2035. C'est ce que prévoit l'Union des transports publics (UTP). Certes, le prix des billets devrait augmenter et les clients «supporter une grande partie de ces coûts supplémentaires». Mais cela ne suffit pas: les commanditaires – c'est-à-dire la Confédération, les cantons et les communes – «devront également en assumer une partie.»