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On a testé le robotaxi suisse des CFF, le iamo

Nos collègues alémaniques ont testé le premier robotaxi de Suisse.Vidéo: watson

On a testé le premier robotaxi de Suisse

Des voitures autonomes circulent depuis ce lundi dans une vallée zurichoise. watson a pu monter à bord de l'une d'elles.
06.10.2026, 09:2506.10.2026, 09:25

Depuis ce lundi, il est possible réserver des voitures autonomes dans la vallée du Furttal, dans le canton de Zurich. watson a testé le projet pilote «iamo», à Otelfingen (ZH).

La réservation se fait via une application: il suffit d’indiquer son emplacement, de choisir sa destination et de confirmer. Pour nous, c'était la gare locale. Une personne chargée de la sécurité est également présente à bord, prête à intervenir en cas d’urgence.

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«Ça fait un peu bizarre, mais en même temps, c'est vraiment génial», explique notre collègue zurichois Gabriele au terme de l'expérience. Son verdict: «Génial! Je m'inscris tout de suite.»

Les CFF participent au projet de robotaxis «iamo»

On retrouve derrière «iamo» l'entreprise Swiss Transit Lab, les cantons de Zurich et d’Argovie ainsi que les CFF. «iamo est un projet pilote de conduite automatisée qui vise à apprendre comment des véhicules autonomes peuvent compléter l’offre de transports publics et, peut-être, l’améliorer à moyen terme», explique Matthias Rödter, président de Swiss Transit Lab.

Nos collègues alémaniques ont testé le premier robotaxi de Suisse

Vidéo: watson

Lors d’une prochaine phase, des minibus devraient circuler sans agent de sécurité à bord. Mais celle-ci nécessite encore l’approbation de l’Office fédéral des routes (Ofrou). (mwe/jzs)

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