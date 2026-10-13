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Les CFF annoncent des changements entre Zurich et Stuttgart

Ein FV-Dosto Zug der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), links, und ein ICE-Zug der Deutschen Bahn (DB), rechts, fahren auf dem Gleisfeld vor dem Zuercher Hauptbahnhof am Mittwoch, 4. Januar 2026 in Z ...
Les CFF et la Deutsche Bahn veulent stabiliser la liaison Stuttgart-Zurich.Keystone

Les CFF annoncent des changements sur cette ligne avec l'Allemagne

Des arrêts intermédiaires sont supprimés entre Zurich et Stuttgart dans le but de stabiliser la liaison. Des marges supplémentaires de temps de parcours sont aussi prévues.
13.10.2026, 09:4813.10.2026, 09:48

Les CFF et la compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn (DB) prennent de nouvelles mesures afin de stabiliser la liaison entre Zurich et Stuttgart. A compter de décembre, le nouvel horaire prévoit moins d'arrêts intermédiaires sur le tronçon allemand.

Avec la modification des horaires en décembre 2026, des marges supplémentaires de temps de parcours sont aussi prévues, indiquent mardi les CFF et la DB dans un communiqué commun. Le temps de trajet entre Schaffhouse et Stuttgart (D) augmentera jusqu'à 11 minutes dans certains cas.

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Ces mesures supplémentaires doivent contribuer à stabiliser à long terme de la liaison problématique Zurich-Stuttgart. Les CFF et la DB décideront au printemps 2027 du rétablissement de trains directs toutes les heures entre les deux métropoles.

De nombreux retards et annulations

Depuis décembre dernier, un train sur deux au départ de Stuttgart ne va que jusqu'à Singen, localité allemande à 20 km au nord-est de Schaffhouse, d'où un train vers Zurich circule ensuite comme prévu. En cas de gros retard des trains directs en provenance de Stuttgart, c'est un train de remplacement des CFF qui prend le relais à Schaffhouse pour garantir la correspondance.

Ces mesures ont été mises en place en décembre dernier, en collaboration avec la DB, suite à de nombreux retards et annulations. Elles ont permis d'améliorer la ponctualité moyenne des arrivées à Zurich d'environ 20 points de pourcentage pour dépasser les 80%, selon les CFF. (jzs/ats)

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