Stefan Meierhans, le surveillant des prix, a lutté pour diminuer l'augmentation de l'abonnement général.

Les CFF voulaient augmenter leurs tarifs, mais leur plan a déraillé

Sans Stefan Meierhans, l'augmentation des tarifs des transports publics aurait pu être bien plus importante, comme le révèlent de nouveaux documents.

Pascal Michel Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Le 27 mars dernier, Alliance SwissPass avait donné un véritable coup de massue sur les usagers. Présidé par Marco Lüthi, un cadre de CarPostal, le conseil stratégique de la faîtière de la branche avait décidé d’augmenter nettement les tarifs des trains et des bus.

Les billets simples devaient coûter 4,39% de plus dès la fin de l’année, l’abonnement général 200 francs de plus, et l’abonnement général de 1re classe quelque 330 francs de plus. Les cartes journalières (+4,2%) et l’abonnement mensuel pour chien (+8,3%) n’étaient pas non plus épargnés.

La hausse avait toutefois été limitée 👇🏼 Revirement sur le prix de l'AG dans les transports publics

Les crises et l'inflation sont en cause

La branche avait justifié ces augmentations par des «coûts en hausse». Outre l’inflation depuis 2023 et l’augmentation des coûts de l’énergie, des matériaux et du personnel, certaines entreprises de transports publics suisses devaient également supporter des «coûts d’investissement dans le matériel roulant et l’extension de l’offre».

Dans le même temps, les fonds de la Confédération diminuaient et le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales disparaissait. La branche avait relevé ses prix pour la dernière fois trois ans plus tôt.

Les hausses prévues initialement et leur justification figuraient dans la correspondance entre Alliance SwissPass et le Surveillant des prix, Stefan Meierhans. CH Media, également éditeur de watson, a pu consulter ces documents en vertu de la loi sur la transparence. Ces pièces montrent comment les entreprises de transport ont tenté d’imposer leurs tarifs, et montrent en détail comment Monsieur prix leur a tenu tête.

Le nombre clé: 5%

Nous sommes quatre jours après la séance du conseil stratégique de mars 2026. Alliance SwissPass a annoncé qu’elle n'augmenterait les prix que de 3,9% en moyenne. Elle n’a toutefois donné aucun détail, sinon que «le prix de l’abonnement général augmenterait un peu plus que celui des billets simples». Résultat: les abonnements généraux finissent par augmenter de 5%.

Le même jour, la branche présente son projet au Surveillant des prix. Ce dernier répond que les mesures évoquées ne sont «pas anodines», ce qui ouvre des négociations. Stefan Meierhans veut d’abord savoir si les hausses reposent sur des données concrètes, c’est-à-dire si les coûts ont autant augmenté que la branche l’affirme. Les entreprises doivent aussi, à sa demande, indiquer les recettes supplémentaires qu’elles attendent de ces hausses.

Les CFF, l’Office fédéral des transports (OFT) et l’Alliance SwissPass fournissent les chiffres demandés. Dans les documents consultés par CH Media, beaucoup sont caviardés, car ils relèvent du secret d’affaires.

Monsieur prix, lui, n'est pas du tout satisfait de ces données. Lors d’une séance qui se tient le 22 juin, Stefan Meierhans déclare que les hausses de tarifs n’ont pas été justifiées par un calcul des coûts et que les réponses des CFF ne montrent «aucune nécessité d’augmenter les tarifs, que ce soit dans le trafic grandes lignes ou dans le trafic régional».

Les négociations démarrent

Les représentants de la branche rétorquent alors qu’ils ont bien rempli leurs obligations en répondant à la demande de renseignements, et que «la Surveillance des prix aurait pu demander des données et des informations à d’autres entreprises de transport».

Soit. Monsieur prix continue d'enquêter sur les coûts, et réclame d’autres informations à CarPostal et à l’office fédéral compétent. Les deux parties se revoient peu après, le 6 juillet. Stefan Meierhans déclare que même avec les données supplémentaires, notamment sur les kilomètres parcourus dans le trafic régional, il ne parvient toujours pas à comprendre la hausse supposée des coûts du secteur. Il ajoute que l’inflation est nettement inférieure à la hausse des coûts avancée par les entreprises de transports publics.

Le seuil de tolérance de Monsieur prix

Les entreprises lui répondent que la situation varie d’un transporteur à l’autre. Chez beaucoup d’entre eux, les coûts ont augmenté parce qu’il fallait acquérir de nouveaux véhicules ou entretenir leur parc, et parfois aussi à cause de dépenses informatiques en hausse.

Malgré ces allers-retours, Stefan Meierhans n'est toujours pas entièrement convaincu et s'accroche. Un compromis finit pourtant par se dessiner. Il frôle la «limite absolue» fixée par Monsieur prix, mais les deux parties finissent par s’entendre, en partie grâce à des concessions sur l’abonnement général.

Au final, la branche est autorisée à relever ses prix de 3,6% en moyenne, contre les 4,39% qu'elle avait prévus. En contrepartie, elle a dû revoir sa copie pour les «clients captifs», c’est-à-dire les détenteurs d’un abonnement général.

La subtilité: l'élasticité des prix

L'accord prévoyait toutefois une augmentation de 2,04%. Que s'est-il passé? L'écart avec les 3,6% finaux s’explique par ce qu’on appelle «l’élasticité des prix». Lorsque les tarifs grimpent, certains clients renoncent à acheter des billets ou des abonnements, ce qui réduit les recettes totales des sociétés de transport. Pour compenser le manque à gagner, il faut donc revoir les prix vers le haut.

Le 13 juillet, le secteur et le Surveillant des prix conviennent finalement d'augmenter l’abonnement général 2e classe de «seulement» 100 francs, au lieu des 200 francs prévus. Pour l’abonnement 1re classe, la hausse n’est plus que de 250 francs, contre 330 initialement annoncés. Les CFF s'engagent en outre à proposer des billets dégriffés pour un total de 90 millions de francs.

Pour Stefan Meierhans, c'est un petit succès. Mais lui non plus, il n’a pas pu empêcher l’abonnement général de franchir, pour la première fois, la barre symbolique des 4000 francs.

Les CFF auront des comptes à rendre

Au moins, les entreprises de transport devront, à l’avenir, justifier plus précisément les hausses de tarifs. A cette fin, le Surveillant des prix, l’Alliance SwissPass et la Confédération recalculeront la fameuse élasticité des prix, les derniers chiffres datant déjà d'il y a huit ans.

L’objectif est que les entreprises n’augmentent les billets que dans la mesure nécessaire. Si l’on surestime l’élasticité des prix, ce qui pourrait arriver avec des chiffres aussi anciens, les clients seront moins nombreux que prévu à renoncer et les prix augmentent plus que nécessaire.

Contactée, l’Alliance SwissPass indique que ces dernières années, la pandémie et l’évolution des habitudes de mobilité avaient empêché de déterminer cette valeur. Les résultats sur l’élasticité actuelle ne sont pas attendus avant mi-2029.

La branche va-t-elle patienter jusque-là, avant de relever à nouveau les tarifs? Aucune nouvelle hausse n’est prévue pour l’instant, indique Alliance SwissPass. Quant à savoir si une nouvelle hausse deviendra nécessaire, et quand, cela dépendra de l’évolution des coûts, de l’inflation et des décisions politiques. Le bras de fer sur les prix des transports publics devrait donc se poursuivre.

Traduit de l'allemand par Joel Espi