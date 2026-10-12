Un nouvel incendie a perturbé le trafic CFF dans le canton de Vaud
Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne - St-Maurice était restreint entre Vevey et Villeneuve ce lundi matin. Selon les CFF, un incendie était à l'origine de la perturbation.
Les lignes IR90, IR95, RE33, R1 et R2 étaient concernées. Mais la situation est finalement revenue à la normale vers 9 heures.
Quelques retards et suppressions restent toutefois possibles.
Incendie criminel à Eclépens
Pour rappel, un incendie avait été découvert vendredi dernier dans une canalisation contenant des câbles électriques près des voies à Eclépens (VD). Le trafic ferroviaire entre Yverdon-les-Bains et Lausanne avait par conséquent été interrompu jusqu'à dimanche matin.
Un acte criminel est à l'origine de cet incident et les CFF ont annoncé leur intention de porter plainte contre inconnu. (jzs avec ats)