Le dernier avion Swiss en provenance de Kiev a atterri à Zurich

Le dernier avion de la compagnie Swiss en provenance de Kiev, la capitale ukrainienne, a atterri à Zurich dimanche après-midi. Face à l'aggravation de la crise en Ukraine, la compagnie avait annoncé samedi l'arrêt provisoire de ses vols entre les deux pays dès lundi.

Un avion de la compagnie aérienne Swiss sur le tarmac de Genève. Aucun avion n'ira en Ukraine à partir de lundi. Image: KEYSTONE

Pour son dernier vol, Swiss a utilisé son plus gros avion, un Boeing 777 de 340 places. Habituellement, elle utilise pour cette liaison des appareils plus petits d'environ 145 places. L'avion était «bien rempli», a indiqué un porte-parole de la compagnie à l'agence de presse Keystone-ATS.

Comme d'autres compagnies aériennes européennes, Swiss a, pour des raisons de sécurité, suspendu ses vols entre l'Ukraine et la Suisse dès lundi et jusqu'au 28 février. «La sécurité des passagers et des membres d'équipage est à tout moment la priorité absolue», avait expliqué samedi un porte-parole de l'entreprise pour justifier cette mesure. La compagnie ukrainienne Uia maintient, elle, ses vols entre Kiev et Genève.

Face au déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne, plusieurs pays avaient appelé leurs citoyens à quitter l'Ukraine au plus vite. Samedi soir, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a suivi le mouvement en recommandant aux ressortissants suisses résidant dans les régions de Donetsk et de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, de quitter temporairement ces régions par leurs propres moyens.

Les voyages touristiques et autres voyages non urgents en Ukraine sont, en outre, non recommandés. Le DFAE déconseille de manière générale les voyages dans certaines parties du pays.

L'ambassade reste ouverte

La décision de quitter le pays est une décision individuelle. L'ambassade suisse à Kiev doit être informée du départ, avait précisé le DFAE sur son site internet. Celle-ci reste ouverte et continue à fournir ses prestations de service et d'assistance habituelles.

En cas de détérioration de la situation, l'ambassade n'a toutefois que des possibilités très limitées de fournir des prestations de service ou d'assistance en cas d'urgence. Les tensions extérieures sont très élevées en raison du renforcement des troupes russes et des manoeuvres militaires à proximité de la frontière ukrainienne. Il existe un risque d'escalade, avait encore relevé le DFAE.

La Suisse, inquiète, appelle au dialogue

La Suisse s'est dite inquiète de l'augmentation des affrontements armés dans l'est de l'Ukraine, observés par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). «Nous appelons toutes les parties à un retour au cessez-le-feu et à une désescalade active», avait écrit samedi le DFAE sur Twitter.

Cela implique également un large retrait des forces armées russes à proximité des frontières ukrainiennes. Un dialogue constructif est indispensable, avait poursuivi le DFAE. La Suisse est prête à soutenir un tel dialogue.

Les collaborateurs suisses de la mission spéciale de l'OSCE en Ukraine sont provisoirement restés dans le pays. En temps de crise, il est extrêmement important que la Special Monitory Mission (SMM) puisse mener à bien ses activités sans ingérence extérieure, avait indiqué la division Sécurité humaine du DFAE sur Twitter. (ats/myrt)