Guerre en Ukraine: le centre Swift en Suisse sous protection policière

Cinq des sept étages du centre de données Swift à Diessenhofen sont souterrains. source: keystone

La police thurgovienne est aux aguets. Le centre informatique de Swift, stratégique pour la finance internationale, est menacé de sabotage.

Le centre informatique du réseau interbancaire mondial Swift à Diessenhofen (TG) est placé sous protection accrue depuis l'exclusion de la Russie après l'invasion de l'Ukraine. La police cantonale thurgovienne a mis en place un dispositif de sécurité.

Le centre de calcul doit être protégé contre des risques de sabotage. La police cantonale a procédé à une évaluation de la situation en concertation avec l'entreprise et en tenant compte de l'évolution actuelle. La police cantonale a précisé à l'agence Keystone-ATS:

«Pour des raisons évidentes, nous ne donnons pas de détails à ce sujet»

Importance stratégique

Le centre de calcul de Diessenhofen est l'un des trois centres exploités par Swift dans le monde. Les deux autres se trouvent aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.

Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) est une coopérative détenue par des membres du secteur bancaire. Elle permet aux banques d'effectuer leurs transactions internationales. Des millions de messages financiers sont échangés quotidiennement sur cette plateforme par plus de 8300 organismes et clients dans plus de 200 pays. (jah/ats)