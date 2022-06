A Zurich, l'EPFZ reste dans le top 10 des universités dans le monde

Un étudiant en plein travail dans le laboratoire de fabrication robotique de l'EPF Zurich. Image: sda

Cependant, la prestigieuse institution perd un rang et se retrouve à la neuvième place d'un classement mondial.

L'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ) reste la seule université non anglophone à figurer parmi les dix meilleures institutions académiques au monde du classement 2023 de QS Quacquarelli Symonds.

De plus, l'Université de Zurich passe de la 70e à la 83e place, indique un communiqué de la société d'analyse du secteur de l'enseignement supérieur.

Toutes les autres universités suisses se retrouvent au-delà du 100e rang:

Celle de Berne est 120e (119e en 2022);

est 120e (119e en 2022); Genève 125e (105e);

125e (105e); Et Bâle 136e (138e).

Plus loin, on trouve l'Université de Lausanne à la 203e place (176e), l'Università della Svizzera Italiana à la 240e place (=), l'Université de St-Gall au-delà de la 501e place (459e) et enfin celle de Fribourg, classée entre le 571e et le 580e rang (561-570e).

Le classement est encore une fois largement dominé par les universités américaines et britanniques. Pour la onzième année de suite, le Massachusetts Institute of Technology (USA) arrive en tête. Il est suivi par l'Université de Cambridge (GB) et celle de Stanford (USA).

Le classement QS de cette année est le plus important jamais réalisé, puisqu'il inclut 1418 institutions académiques réparties sur 100 sites. Il se base sur divers indicateurs, notamment les statistiques des publications spécialisées. Des sondages parmi les scientifiques ou les employeurs sont également pris en compte dans cette analyse. (ats/jch)