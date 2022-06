Bientôt les vacances? Voici les mesures Covid à connaître dans ces 9 pays

Alors que beaucoup de pays ont levé les mesures sanitaires pour booster la saison estivale, des mesures restent toujours en vigueur ici et là. Voici le point sur les destinations préférées des Suisses.

Les beaux jours sont de retour, l'été est enfin là: c'est bientôt le moment de partir en vacances. Mais depuis 2020, qui dit voyages à l'étranger dit également mesures sanitaires. Si une bonne partie de pays a assoupli les règles en prévision de la saison estivale, certaines restrictions restent toujours en vigueur. Le point par pays.

France 🇫🇷

Restrictions d'entrée: oui

Port du masque: non

Certificat obligatoire: non

Image: Keystone

Restrictions d'entrée

Malgré la levée de la plupart des mesures sanitaires, on ne peut pas encore se rendre en France depuis la Suisse comme avant la pandémie: l'entrée dans le pays est toujours encadrée. Concrètement, toute personne de plus de 12 ans doit présenter une preuve de vaccination, de test ou de guérison. Trois scénarios sont prévus:

Les voyageurs vaccinés doivent présenter un justificatif attestant d’un schéma vaccinal complet. Les voyageurs non vaccinés doivent présenter le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures ou d’un test antigénique de moins de 48 heures avant le départ. Les voyageurs guéris doivent présenter un certificat de rétablissement, c'est-à-dire le résultat positif à un test PCR ou antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant.

Les voyageurs non-vaccinés ne doivent cependant pas être soumis à des mesures à l'arrivée, comme des tests ou l'isolement. Ces règles ont été levées pour les personnes arrivant d'un pays de la liste «verte», dont la Suisse fait partie.

Port du masque

Depuis le lundi 16 mai, le port du masque n'est plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun ni dans les établissements recevant du public. Il reste obligatoire dans les lieux de santé ou de soins, comme les hôpitaux et les pharmacies. Et ce, dès l'âge de 6 ans.

Certificat Covid

A compter du 14 mars 2022, l’application du pass vaccinal est suspendue. L’obligation de présentation du pass sanitaire est, quant à elle, maintenue pour accéder aux établissements de santé et médico-sociaux. A noter qu'il est possible de scanner le QR code du certificat sanitaire suisse dans l’application française TousAntiCovid.

Italie 🇮🇹

Restrictions d'entrée: non

Port du masque: non

Certificat obligatoire: non

Image: sda

Restrictions d'entrée

Il n'y a plus aucune restriction d'entrée pour se rendre en Italie. A partir du 1er juin, tout voyageur entrant dans le pays ne doit plus présenter un certificat Covid, un document attestant sa guérison ou un résultat de test négatif. Il n'est également plus nécessaire de remplir le formulaire d’entrée.

Port du masque

Le port du masque reste obligatoire uniquement dans les établissements sanitaires. L'obligation dans les transports publics, les salles de spectacle, les cinémas et les théâtres est tombée mercredi 15 juin.

Certificat Covid

Depuis le 1er mai, il n'est plus obligatoire de présenter le «green pass» et le «super green pass» pour accéder aux lieux où ces certificats étaient précédemment exigés.

Allemagne 🇩🇪

Restrictions d'entrée: non

Port du masque: oui

Image: sda

Restrictions d'entrée

Depuis le 1er juin 2022, la présentation d’un certificat de vaccination, d’un certificat de rétablissement ou d’un résultat négatif d'un test Covid n’est plus exigée pour les voyageurs en provenance de Suisse qui souhaitent entrer en Allemagne. Ceux-ci peuvent désormais s'y rendre comme avant la pandémie. Attention: cette mesure ne reste en vigueur que jusqu'au 31 août.

Port du masque

Les règles sanitaires ont été en grande partie levées en Allemagne. Le port du masque n'est plus imposé en intérieur, mais reste obligatoire dans les transports en commun ainsi que dans les établissements de santé.

Certificat Covid

Il n'est plus obligatoire de détenir un pass sanitaire et de présenter un test négatif pour accéder aux restaurants ou aux cinémas.

Portugal 🇵🇹

Restrictions d'entrée: oui

Port du masque: oui

Image: sda

Restrictions d'entrée

Tous les voyageurs sont autorisés à entrer sur le territoire national, quelle que soit leur origine ou la raison de leur voyage, mais doivent présenter la preuve d'une vaccination, d'une guérison ou d'un test négatif. Trois scénarios sont prévus:

Les voyageurs vaccinés doivent présenter un certificat attestant d’un schéma vaccinal complet ou d'une dose de rappel. Les voyageurs non vaccinés doivent présenter le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures ou d’un test antigénique de moins de 24 heures avant l'embarquement. Les voyageurs guéris doivent présenter un justificatif attestant d'une récupération, délivré par un pays tiers dans des conditions de réciprocité. La Suisse fait partie de ces pays.

Les voyageurs de moins de 12 ans sont dispensés. Le formulaire d'entrée n'est plus demandé.

Port du masque

Le masque reste obligatoire dans les transports publics, les taxis, les maisons de repos et de soins et les établissements de santé.

Espagne 🇪🇸

Restrictions d'entrée: non

Port du masque: oui

Image: sda

Restrictions d'entrée

Depuis le 3 juin, la présentation d’un certificat de vaccination, d’un certificat de rétablissement ou d’un résultat négatif d'un test Covid n’est plus exigée pour les voyageurs en provenance de l’Union européenne ou de pays appartenant à la zone Schengen.

Port du masque

Les personnes âgées de six ans et plus sont tenues de porter un masque dans les situations suivantes: les transports publics et les établissements de soins, y compris les pharmacies.

Grèce 🇬🇷

Restrictions d'entrée: non

Port du masque: non

Image: sda

Restrictions d'entrée

Depuis le 1er mai, les voyageurs ne doivent plus prouver qu'ils ont été vaccinés, guéris, ou fournir la preuve d'un test négatif. Et ce, indépendamment du pays de provenance.

Port du masque

Le port du masque n'est plus exigé en intérieur. Depuis le 15 juin, le masque n'est plus obligatoire dans aucun type de transport public et ne doit être porté que dans les établissements sanitaires.

Turquie 🇹🇷

Restrictions d'entrée: non

Port du masque: non

Image: sda

Restrictions d'entrée

Le 1er juin 2022, le pays a supprimé ses exigences d'entrée liées à la pandémie. Tous les passagers arrivant en Turquie ne sont plus tenus de présenter un certificat de vaccination, une preuve de guérison ou un résultat négatif d'un test Covid.

L'obligation de remplir le formulaire d'entrée est également supprimée.

Port du masque

Le port du masque reste obligatoire uniquement dans les hôpitaux.

Etats-Unis 🇺🇸

Restrictions d'entrée: oui

Port du masque: non

Image: sda

Restrictions d'entrée

L'entrée aux Etats-Unis reste toujours encadrée. Toute personne de 18 ans et plus souhaitant prendre l'avion pour les Etats-Unis doit prouver qu'elle a été entièrement vaccinée. Deux doses suffisent. Une personne est considérée comme entièrement vaccinée:

14 jours après sa dose de vaccin monodose accepté.

14 jours après la deuxième dose d'une série acceptée de 2 doses.

4 jours après avoir reçu 2 doses de n'importe quelle combinaison de vaccins acceptés, administrées à au moins 17 jours d'intervalle.

Depuis le 12 juin, il n'est plus nécessaire de présenter un test négatif de moins de 24 heures avec son certificat. Cette mesure avait été introduite en raison de la viralité d'Omicron.

Port du masque

Il n'est plus nécessaire de porter le masque dans les transports publics aux Etats-Unis, ni nulle part ailleurs. Cette mesure a été rendue illégale par une juge américaine, qui a estimé que les autorités sanitaires avaient outrepassé leurs prérogatives en imposant cette obligation.

Canada 🇨🇦

Restrictions d'entrée: oui

Port du masque: non

Image: sda

Restrictions d'entrée

Seuls les voyageurs totalement vaccinés peuvent se rendre au Canada. Les personnes non vaccinées ou ayant reçu une seule dose ne sont pas autorisées à entrer dans le pays. Pour être considéré comme entièrement vacciné, il faut:

avoir reçu au moins 2 doses d’un vaccin Covid accepté pour les voyages, un mélange de deux vaccins acceptés ou au moins une dose du vaccin Janssen/Johnson & Johnson.

avoir reçu sa deuxième dose au moins 14 jours civils avant votre entrée au Canada.

compléter l'application officielle ArriveCAN en y téléversant sa preuve de vaccination.

Les enfants non vaccinés ou partiellement vaccinés de moins de 12 ans n’ont pas à fournir la preuve d’un résultat valide à un test effectué avant l’entrée, s’ils accompagnent un adulte entièrement vacciné.

Les tests préalables à l’entrée ne sont pas exigés pour les voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au Canada par voie terrestre, aérienne ou maritime. Ottawa a également supprimé, jusqu'au 30 juin, le dépistage aléatoire obligatoire dans les aéroports.

Port du masque

Le port du masque n'est exigé que dans les établissements sanitaires. A partir du 18 juin, il ne sera plus obligatoire dans les transports publics.