Les CFF excluent à ce stade toute «cause technique interne» à l'origine de l'incendie. Image: KEYSTONE

Paralysie CFF en Suisse romande: la police enquête sur l'incendie

A la suite d'un incendie en gare d'Eclépens (VD), la circulation des trains est interrompue pour toute la journée ce vendredi entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. Les causes de l'événement restent pour l'heure indéterminées.

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Aucun train ne circule depuis vendredi matin entre Eclépens et Chavornay (VD), perturbant fortement le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne-Yverdon. En cause: un incendie dans un conduit de câbles près de la gare d'Eclépens. La police enquête sur place.

Alors que les CFF avaient dans un premier temps indiqué que la perturbation durerait au moins jusqu'à midi, celle-ci va désormais se prolonger toute la journée, annonce Carmen Hefti, porte-parole des CFF, interrogée par Keystone-ATS. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Eclépens et Chavornay.

La porte-parole ajoute que les travaux de réparation démarreront dès que la police aura terminé son enquête sur place, mais qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur un horaire précis.

Circulation des trains bloquée entre Lausanne et Yverdon-les-Bains Image: CFF

A ce stade, les CFF excluent toute «cause technique interne» à l'origine de l'incendie, indique Carmen Hefti. De son côté, la police cantonale vaudoise confirme être sur place, mais ne peut pas encore se prononcer sur les causes du sinistre.

Des itinéraires de contournement

L'incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 03h15. Il a causé la panne d'un poste d'aiguillage. Les lignes IC5, IC51, R1 et R2 sont concernées.

Pour plusieurs liaisons entre la région lémanique et la Suisse alémanique, ainsi qu'entre Neuchâtel et Bienne, les CFF recommandent des itinéraires de contournement via Berne, Fribourg ou Payerne. Les CFF conseillent aux voyageurs de consulter l'horaire en ligne avant leur départ. (jzs/ats)