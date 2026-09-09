un motocycliste de 17 ans se tue contre un tracteur

L'accident a eu lieu sur la route des Mosses (VD). Image: KEYSTONE

Vaud: un motocycliste mineur se tue contre un tracteur

Un jeune de 17 ans est décédé mardi après-midi dans un accident à hauteur de L'Etivaz (VD). Pour une raison encore indéterminée, il a chuté au sol avant de venir heurter le véhicule agricole.

Plus de «Suisse»

L'accident a eu lieu vers 16h30 sur la route des Mosses, a indiqué mercredi la police cantonale vaudoise. Malgré une rapide prise en charge de la part des témoins, le jeune motard, un Suisse habitant la région lémanique, est décédé sur les lieux de l'accident.

La route a été momentanément fermée durant le constat technique et les opérations de secours. Le président du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale qui devra déterminer les causes et le déroulé exacts de l'accident. Les investigations ont été confiées aux spécialistes de l'Unité circulation de la Gendarmerie vaudoise. (fnt/ats)