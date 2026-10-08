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Vaud: Il percute un arbre à Montricher et meurt

Un motocycliste perd la vie suite à une collision près d&#039;Avenches Une patrouille de policier (gendarme) du corps de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise place un panneau police proche d&#0 ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Il percute un arbre dans le canton de Vaud et meurt

Un homme est décédé mercredi dans un accident entre Montricher et l'Isle (VD). La police lance un appel à témoin.
08.10.2026, 16:0608.10.2026, 16:06

Un automobiliste a perdu la vie mercredi soir sur une route entre Montricher et l'Isle dans le canton de Vaud. Seul impliqué, il a perdu la maîtrise de son véhicule, immatriculé en France, dans une courbe et est venu percuter un arbre après sa sortie de route.

Le conducteur, dont l'identité n'a pas encore été établie, est décédé sur les lieux de l'accident.

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Celui-ci est intervenu mercredi aux alentours de 19h30 sur la route de la Renardière, a précisé jeudi la police vaudoise dans un communiqué. Une enquête du Ministère public a été ouverte pour déterminer les raisons exactes de l'accident.

La police lance un appel à témoin. (jzs/ats)

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