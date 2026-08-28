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Son bus perd de l'huile: accidents en chaîne à Lausanne

Le bus des Transports publics lausannois (TL) photographie devant la cathedrale de Lausanne ce mercredi 1 octobre 2025 a Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
Les faits sont survenus en juin 2025 à Lausanne (image d'archives).Image: KEYSTONE

Ce Romand ignore une alerte dans son bus et cinq motards chutent

Un bus TL avait «souillé» la chaussée dans le centre de la capitale vaudoise en 2025, entraînant la chute de cinq motards et de leurs passagers. Son chauffeur vient d'être condamné.
28.08.2026, 14:2928.08.2026, 15:04

Cinq motards et leurs passagers se sont retrouvés à terre après avoir glissé sur de l'huile à Lausanne en juin 2025, relate ce vendredi 24 heures.

Le fautif? Un chauffeur de bus des Transports publics lausannois (TL), qui avait ignoré l'alerte de niveau d'huile allumée sur son tableau de bord. Continuant sa route, le conducteur avait ainsi «souillé» la voie derrière lui, «la rendant particulièrement glissante», relate le quotidien vaudois.

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Au total, cinq motards et deux passagers ont fait coup sur coup les frais de cette dégradation, subissant diverses blessures telles que des dermabrasions, des brûlures et d'autres plaies.

Selon 24 heures, le chauffeur vient d'être condamné par ordonnance pénale. Reconnu coupable de violation simple de la loi sur la circulation routière, il écope de 500 francs d'amende et devra prendre en charge 1275 francs de frais de procédure. (jzs)

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