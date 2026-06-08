Plus de 70 personnes ont été blessées dans des accidents de bus en 2025 (illustration). Image: Keystone

Voici les transports publics les plus dangereux en Suisse

Bien que les accidents mortels soient très rares, plusieurs dizaines de personnes se blessent grièvement dans les transports publics chaque année en Suisse. Bus et trams affichent les valeurs les plus élevées.

Plus de «Suisse»

Jeudi, la Confédération a diffusé son rapport annuel sur la sécurité des transports publics. Les conclusions de la publication, relative à l'année dernière, sont éloquentes. Les transports en commun sont «très sûrs» en Suisse, se réjouissent les auteurs du document. Et d'ajouter:

«Quiconque emprunte les transports publics en Suisse voyage en toute sécurité» Office fédéral des transports

Pourtant, en y regardant de plus près, la situation paraît plus contrastée. Le nombre de passagers morts et blessés diffère largement en fonction du moyen de transport analysé, ainsi que la fréquence des accidents.

Plus de 70 blessés graves

Ces derniers ont été particulièrement nombreux en milieu urbain, ce qui se répercute directement sur le nombre de victimes. Avec 74 et 118 accidents recensés en 2025, le tram et le bus se révèlent être les moyens de transport les plus dangereux de Suisse, du moins comparativement.

La preuve: 40 passagers ont été grièvement blessés lors d'un déplacement en tram, et 76 dans un accident de bus. A titre de comparaison, «seuls» trois voyageurs ont été blessés dans un train, malgré un nombre d'accidents assez élevé, à savoir 85.

Environ deux tiers des cas recensés dans les bus et les trains sont dus au fait que le véhicule a dû freiner brusquement, détaille le rapport. Les autres accidents se sont produits lors de l’embarquement et du débarquement des passagers.

Accidents en hausse

Il est important de souligner que les décès restent très rares. Trois passagers ont perdu la vie l'an dernier, dans des accidents impliquant des bus et des trams. Ces deux moyens de transport affichent également l'évolution la plus préoccupante. Le rapport souligne:

«Le nombre de voyageurs grièvement blessés ou tués dans le secteur des tramways et des bus augmente depuis quelques années» Office fédéral des transports

Cette progression est clairement visible dans le graphique ci-dessous:

Inattention et règles de circulation

En ce qui concerne les causes d’accident, le non-respect des prescriptions de circulation routière arrive en tête. «Cela montre que, bien souvent, d’autres usagers de la route sont à l’origine de l’augmentation des accidents graves dans les transports urbains», commente le rapport.



L'inattention des passagers et l'imprudence d'autres personnes sont également à l'origine de nombreux accidents, tandis que les défauts techniques et les phénomènes naturels ne concernent qu'une petite partie des cas.

D'autres victimes

Il convient finalement de remarquer que, souvent, les accidents n'impliquent pas uniquement les passagers. Parfois, des membres du personnel sont également blessés, tout comme d'autres usagers de la route ou des personnes qui se trouvaient sans autorisation sur le tracé des trains. Le rapport les appelle les «tiers».

Au total, deux membres du personnel ont trouvé la mort en 2025, et 22 ont été blessés. Les chiffres relatifs aux tiers sont bien plus élevés. Les décès ont été 17 et concernent surtout les trains, avec 12 cas. Ce chiffre ne comprend pas les suicides, dont le nombre s'est élevé à 101 l'an dernier.

Environ 90 personnes ne se trouvant pas à bord des véhicules ont été blessées. Bus et tram présentent encore les valeurs les plus élevées, à savoir 41 et 23. (asi)